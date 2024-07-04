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Эксперт назвал преимущества цифрового двойника в инвентаризации

Эксперт назвал преимущества цифрового двойника в инвентаризации - 04.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал преимущества цифрового двойника в инвентаризации

Цифровой двойник склада в будущем позволит проводить инвентаризацию товаров без помощи людей, если добавить к нему визуализацию и массово-габаритные показатели, | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:15+0300

2024-07-04T12:15+0300

2024-07-04T12:16+0300

россия

шереметьево

цифровой двойник

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Цифровой двойник склада в будущем позволит проводить инвентаризацию товаров без помощи людей, если добавить к нему визуализацию и массово-габаритные показатели, рассказал РИА Новости руководитель отдела современных средств автоматизации и искусственного интеллекта IT-интегратора "Первый Бит.NFP" Глеб Леонов.Цифровой двойник - это цифровая копия системы, которая живет и меняется синхронно с реальным объектом. "Например, есть здание, в нем есть пожарные датчики. Мы создали систему пожаротушения, которая в режиме реального времени видит состояние всех датчиков – это и будет цифровой двойник пожарной системы", - пояснил он, добавив, что основное свойство цифрового двойника в том, что он привязан к реальности."Если добавить к цифровому двойнику склада визуализацию и массово-габаритные показатели всех товаров, можно будет полностью исключить людей из процесса инвентаризации. Пока что это не происходит, потому что все боятся, что кто-то украдет товар, но оставит на его месте RFID-метку (микрочип небольшого размера и без источника питания, но способный передавать информацию сканирующему устройству)", - сообщил Леонов.По словам эксперта, если у склада будет полноценный цифровой двойник, то робот, который проводит инвентаризацию, сможет не только считывать наличие нужной метки, но и по показаниям с видеокамеры подтверждать наличие коробки указанных габаритов.Он отметил, что пока такие системы еще не пошли в массы, но компании уже начинают ими предметно интересоваться: рассчитывать стоимость внедрения, сравнивать с потерями, которых оно позволит избежать. При этом не всем компаниям выгодно внедрять полностью автоматическую инвентаризацию, но сервисам доставок или дистрибьюторам она может сильно помочь.Внедрение цифрового двойника в работу аэропорта "Шереметьево" экономит более одного миллиарда рублей ежегодно за счет оптимизации рабочего расписания сотрудников, добавил он.Аэропорт внедрил двойника в 2022 году. Тогда представители "Шереметьево" рассказали, что аэропорт разработал и развивает уникальную цифровую экосистему управления производственными процессами, которая позволяет существенно повысить эффективность управления ресурсами и оптимизировать затраты."Внедрение цифрового двойника в работу аэропорта "Шереметьево" позволило ему сэкономить более миллиарда рублей в год просто на оптимизации рабочего расписания сотрудников, исходя из прогнозов имитационной модели по загрузке аэропорта", - сообщил Леонов.Так, например, двойник ежедневно подсчитывает число посетителей в аэропорту, что помогает определить менеджменту точное число персонала, которое занимается багажом, билетами, обслуживанием воздушных судов и уборкой.Как отмечает Леонов, в любой компании есть что-то, что можно оптимизировать: "Это как с законами термодинамики - нет доказательств, что они правдивы, но нет и примеров обратного". По его словам, еще не было таких случаев, чтобы имитационная модель показывала, что все уже идеально. У крупных компаний большие обороты, поэтому эта инвестиция окупится очень быстро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шереметьево, цифровой двойник