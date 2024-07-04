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В Словакии назвали причину снижения рождаемости в Европе
В Словакии назвали причину снижения рождаемости в Европе - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Словакии назвали причину снижения рождаемости в Европе
Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова считает, что падение рождаемости в Европе происходит из-за представителей ЛГБТ*. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T23:05+0300
2024-07-04T23:05+0300
2024-07-04T23:05+0300
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БРАТИСЛАВА, 4 июл — ПРАЙМ. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова считает, что падение рождаемости в Европе происходит из-за представителей ЛГБТ*. "Европа вымирает, не рождаются новые дети, потому что здесь повышенное давление ЛГБТ*, и странно, что (это происходит - ред.) с белой расой", — сказала Шимковичова в интервью словацкому порталу Topky.sk. Она также против идеи разрешить заключать в Словакии однополые браки, поскольку, по ее мнению, это стало бы первым шагом к разрешению таким парам усыновлять детей. Действующий президент Словакии Петер Пеллегрини еще на стадии предвыборных дискуссий говорил, что не поддерживает идею регистрации однополых браков, но полагает, что власти могли бы помогать таким парам в конкретных жизненных ситуациях. Пятидесятидвухлетняя Шимковичова была назначена на пост министра культуры Словакии осенью 2023 года, долгое время она работала телеведущей на словацком телеканале Markiza. Телевизионная карьера Шимковичовой закончилась после того, как СМИ обратили внимание на ее посты в социальных сетях с резкими высказываниями в отношении беженцев. Тогда Шимковичова занялась политикой и стала депутатом парламента Словакии. После назначения на пост министра культуры в 2023 году она пообещала прекратить финансирование неправительственных организаций, которые связаны с поддержкой идеологии ЛГБТ*. Кроме того, Шимковичова своим решением отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, что также было воспринято в Словакии неоднозначно.* Экстремистское движение, запрещенное в России
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словакия, рождаемость, европа
Экономика, СЛОВАКИЯ, рождаемость, ЕВРОПА
В Словакии назвали причину снижения рождаемости в Европе
Министр культуры Словакии считает, что Европа вымирает из-за ЛГБТ*
БРАТИСЛАВА, 4 июл — ПРАЙМ. Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова считает, что падение рождаемости в Европе происходит из-за представителей ЛГБТ*.
"Европа вымирает, не рождаются новые дети, потому что здесь повышенное давление ЛГБТ*, и странно, что (это происходит - ред.) с белой расой", — сказала Шимковичова в интервью словацкому порталу Topky.sk
.
Она также против идеи разрешить заключать в Словакии однополые браки, поскольку, по ее мнению, это стало бы первым шагом к разрешению таким парам усыновлять детей.
Действующий президент Словакии Петер Пеллегрини еще на стадии предвыборных дискуссий говорил, что не поддерживает идею регистрации однополых браков, но полагает, что власти могли бы помогать таким парам в конкретных жизненных ситуациях.
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Пятидесятидвухлетняя Шимковичова была назначена на пост министра культуры Словакии осенью 2023 года, долгое время она работала телеведущей на словацком телеканале Markiza. Телевизионная карьера Шимковичовой закончилась после того, как СМИ обратили внимание на ее посты в социальных сетях с резкими высказываниями в отношении беженцев. Тогда Шимковичова занялась политикой и стала депутатом парламента Словакии.
После назначения на пост министра культуры в 2023 году она пообещала прекратить финансирование неправительственных организаций, которые связаны с поддержкой идеологии ЛГБТ*. Кроме того, Шимковичова своим решением отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, что также было воспринято в Словакии неоднозначно.
* Экстремистское движение, запрещенное в России