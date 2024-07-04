https://1prime.ru/20240704/smerchi-849770077.html
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя - 04.07.2024, ПРАЙМ
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя
В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:45+0300
2024-07-04T17:45+0300
2024-07-04T18:18+0300
москва
подмосковье
погода
жара в москве
https://cdnn.1prime.ru/img/82642/59/826425919_0:120:2727:1653_1920x0_80_0_0_ec43337e042fbb5e791d0d7d943ecd8a.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России."В течение дня ожидается гроза. Ливень, местами сильный. Град, местами крупный. Шквал. Порывы ветра 22-27 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.
https://1prime.ru/20240704/liven-849743127.html
москва
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82642/59/826425919_181:0:2544:1772_1920x0_80_0_0_95ebf6c75b52c8939b2fc38051c76dc5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, подмосковье, погода, жара в москве
МОСКВА, ПОДМОСКОВЬЕ, погода, Жара в Москве
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя
Гроза и ветер до 27 м/с ожидаются в Подмосковье в пятницу, опасность смерчей
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
"В течение дня ожидается гроза. Ливень, местами сильный. Град, местами крупный. Шквал. Порывы ветра 22-27 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.
После "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град