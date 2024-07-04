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На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя

На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя - 04.07.2024, ПРАЙМ

На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя

В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:45+0300

2024-07-04T17:45+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России."В течение дня ожидается гроза. Ливень, местами сильный. Град, местами крупный. Шквал. Порывы ветра 22-27 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.

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