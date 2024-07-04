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На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя - 04.07.2024, ПРАЙМ
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На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя - 04.07.2024, ПРАЙМ
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя
В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России. | 04.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России."В течение дня ожидается гроза. Ливень, местами сильный. Град, местами крупный. Шквал. Порывы ветра 22-27 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.
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москва, подмосковье, погода, жара в москве
МОСКВА, ПОДМОСКОВЬЕ, погода, Жара в Москве
17:45 04.07.2024 (обновлено: 18:18 04.07.2024)
 
На Москву движутся шквал и смерчи на фоне зноя

Гроза и ветер до 27 м/с ожидаются в Подмосковье в пятницу, опасность смерчей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк#Прохожие во время дождя в Москве
#Прохожие во время дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 5 июля, в Подмосковье могут сформироваться смерчи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
"В течение дня ожидается гроза. Ливень, местами сильный. Град, местами крупный. Шквал. Порывы ветра 22-27 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ранее после "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град. В пятницу столичным жителям следует быть особенно внимательными, подчеркнул мэр Москвы: ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду, выпадет половина месячной нормы осадков.
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После "египетских ночей" москвичам пообещали ливень, грозу и град
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