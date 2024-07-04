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Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам - 04.07.2024, ПРАЙМ
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
Российский актер Артур Смольянинов*, который в 2022 году покинул страну и перешел на сторону Украины, оставил в России долги и кредиты на сумму порядка 164... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:33+0300
2024-07-04T09:48+0300
россия
штраф
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский актер Артур Смольянинов*, который в 2022 году покинул страну и перешел на сторону Украины, оставил в России долги и кредиты на сумму порядка 164 тысяч рублей. Это следует из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Отмечается, что Смольянинов* также не уплатил штраф в 30 тысяч рублей, наложенный на него за дискредитацию российской армии в октябре 2022 года. Актер также "задолжал" ГИБДД, не погасив 14 штрафов, и не заплатил 13 тысяч за парковку.В список иноагентов Министерства юстиций Смольянинов* попал в январе прошлого года, а позднее, в мае текущего года, он был включен в перечень террористов и экстремистов.Ранее актер говорил, что он мог бы принять участие в конфликте только на стороне Украины, так как, по его словам, ему "наплевать" на Россию. В этой связи председатель Следственного комитета Александр Батрыкин распорядился насчет заведения уголовного дела в отношении актера.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
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россия, штраф
РОССИЯ, штраф
09:33 04.07.2024 (обновлено: 09:48 04.07.2024)
 
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам

Уехавший актер Смольянинов* оставил в России долг в 164 тысячи рублей по кредитам

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский актер Артур Смольянинов*, который в 2022 году покинул страну и перешел на сторону Украины, оставил в России долги и кредиты на сумму порядка 164 тысяч рублей. Это следует из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
Отмечается, что Смольянинов* также не уплатил штраф в 30 тысяч рублей, наложенный на него за дискредитацию российской армии в октябре 2022 года. Актер также "задолжал" ГИБДД, не погасив 14 штрафов, и не заплатил 13 тысяч за парковку.
В список иноагентов Министерства юстиций Смольянинов* попал в январе прошлого года, а позднее, в мае текущего года, он был включен в перечень террористов и экстремистов.
Ранее актер говорил, что он мог бы принять участие в конфликте только на стороне Украины, так как, по его словам, ему "наплевать" на Россию. В этой связи председатель Следственного комитета Александр Батрыкин распорядился насчет заведения уголовного дела в отношении актера.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Уже придуман план. Кто заплатит по долгам Украины
Вчера, 08:00
 
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