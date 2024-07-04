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Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам

Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам - 04.07.2024, ПРАЙМ

Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам

Российский актер Артур Смольянинов*, который в 2022 году покинул страну и перешел на сторону Украины, оставил в России долги и кредиты на сумму порядка 164... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:33+0300

2024-07-04T09:33+0300

2024-07-04T09:48+0300

россия

штраф

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский актер Артур Смольянинов*, который в 2022 году покинул страну и перешел на сторону Украины, оставил в России долги и кредиты на сумму порядка 164 тысяч рублей. Это следует из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Отмечается, что Смольянинов* также не уплатил штраф в 30 тысяч рублей, наложенный на него за дискредитацию российской армии в октябре 2022 года. Актер также "задолжал" ГИБДД, не погасив 14 штрафов, и не заплатил 13 тысяч за парковку.В список иноагентов Министерства юстиций Смольянинов* попал в январе прошлого года, а позднее, в мае текущего года, он был включен в перечень террористов и экстремистов.Ранее актер говорил, что он мог бы принять участие в конфликте только на стороне Украины, так как, по его словам, ему "наплевать" на Россию. В этой связи председатель Следственного комитета Александр Батрыкин распорядился насчет заведения уголовного дела в отношении актера.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

https://1prime.ru/20240703/defolt-849674131.html

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россия, штраф