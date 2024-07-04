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Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплат
Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплат - 04.07.2024, ПРАЙМ
Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплат
Мобилизованные, самовольно оставившие места службы, будут лишены ежемесячной социальной выплаты, следует из приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T18:34+0300
2024-07-04T18:34+0300
2024-07-04T18:34+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мобилизованные, самовольно оставившие места службы, будут лишены ежемесячной социальной выплаты, следует из приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В документе указано, что выплаты мобилизованным осуществляются с момента назначения на воинскую должность и вплоть до дня освобождения от неё. Если же мобилизованные заключают контракт, то выплаты полагаются им до даты вступления контракта в силу."Размер ежемесячной социальной выплаты <...> определяется пропорционально количеству прослуженных календарных дней в данном месяце", — говорится в приказе.Соцвыплата назначается дополнительно к денежному жалованию. Согласно приказу, осуществление выплаты производится в текущем месяце за прошедший месяц, а за декабрь — до 25 декабря.
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россия, мобилизованные, соцвыплаты, андрей белоусов, минобороны, минобороны рф
Экономика, РОССИЯ, мобилизованные, соцвыплаты, Андрей Белоусов, Минобороны, Минобороны РФ
Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплат
Самовольно оставившим часть мобилизованным не будут платить соцвыплату
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мобилизованные, самовольно оставившие места службы, будут лишены ежемесячной социальной выплаты, следует из приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Приказ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что выплаты мобилизованным осуществляются с момента назначения на воинскую должность и вплоть до дня освобождения от неё. Если же мобилизованные заключают контракт, то выплаты полагаются им до даты вступления контракта в силу.
"Размер ежемесячной социальной выплаты <...> определяется пропорционально количеству прослуженных календарных дней в данном месяце", — говорится в приказе.
Соцвыплата назначается дополнительно к денежному жалованию. Согласно приказу, осуществление выплаты производится в текущем месяце за прошедший месяц, а за декабрь — до 25 декабря.
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