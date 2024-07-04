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Совкомбанк оценил варианты финансирования инвестпрограмм
Совкомбанк оценил варианты финансирования инвестпрограмм - 04.07.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк оценил варианты финансирования инвестпрограмм
Ситуацию с финансированием инвестиционных программ могли бы улучшить синдикаты и концессии, заявил на Финансовом конгрессе Банка России первый зампред правления | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:58+0300
2024-07-04T13:58+0300
2024-07-04T13:58+0300
совкомбанк
инвестпрограмма
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Ситуацию с финансированием инвестиционных программ могли бы улучшить синдикаты и концессии, заявил на Финансовом конгрессе Банка России первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.Он выступал на сессии "Реформа банковского регулирования и надзора: в фокусе риск концентрации".."Синдикаты и концессии в принципе могли бы улучшить ситуацию с финансированием инвестпрограмм крупнейших корпорации без роста риска концентрации кредитов в коммерческих банках", - сказал Хотимский.Он пояснил, что, чем больше ЦБ будет льготировать синдикаты и концессии, тем больше эти вещи будут развиваться и становиться альтернативной классическим кредитам. По мнению первого зампреда правления, это единственные пути, другой возможности, чтобы взять на госдолг десятки триллионов рублей, нет."Если бы Банк России предусмотрел жесткие стандарты того, какие синдикаты и концессии льготируются, а какие нет, то это помогло бы банкам четко понимать, в какие проекты точно стоит идти, а в какие нет. ЦБ может огромную лепту внести в рамках своей же концепции, не отходя от неё. Это самый реальный путь к диверсификации", - заключил Хотимский.
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совкомбанк, инвестпрограмма
Совкомбанк, инвестпрограмма
Совкомбанк оценил варианты финансирования инвестпрограмм
Совкомбанк: синдикаты и концессии упростят финансирование инвестпрограмм
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Ситуацию с финансированием инвестиционных программ могли бы улучшить синдикаты и концессии, заявил на Финансовом конгрессе Банка России первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Он выступал на сессии "Реформа банковского регулирования и надзора: в фокусе риск концентрации"..
"Синдикаты и концессии в принципе могли бы улучшить ситуацию с финансированием инвестпрограмм крупнейших корпорации без роста риска концентрации кредитов в коммерческих банках", - сказал Хотимский.
Он пояснил, что, чем больше ЦБ будет льготировать синдикаты и концессии, тем больше эти вещи будут развиваться и становиться альтернативной классическим кредитам. По мнению первого зампреда правления, это единственные пути, другой возможности, чтобы взять на госдолг десятки триллионов рублей, нет.
"Если бы Банк России предусмотрел жесткие стандарты того, какие синдикаты и концессии льготируются, а какие нет, то это помогло бы банкам четко понимать, в какие проекты точно стоит идти, а в какие нет. ЦБ может огромную лепту внести в рамках своей же концепции, не отходя от неё. Это самый реальный путь к диверсификации", - заключил Хотимский.