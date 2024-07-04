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Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду
Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду - 04.07.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду
Совкомбанк присоединился к тестированию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Об... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:30+0300
2024-07-04T15:30+0300
совкомбанк
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Совкомбанк присоединился к тестированию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации."Совкомбанк в числе первых системно значимых банков подключился к пилотному тестированию универсального QR-кода", - сказано в сообщении.Отмечается, что сервис для оплаты товаров и услуг в рассрочку от Совкомбанка вошел в число платежных инструментов. Они будут отображаться на стартовой странице после сканирования универсального QR-кода, добавила пресс-служба."Пользователи нового целевого решения также могут совершать покупки и через Систему быстрых платежей (СБП) и другие платежные сервисы", - заключил Совкомбанк.
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совкомбанк, qr-код
Совкомбанк, QR-код
15:30 04.07.2024
 
Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду

Совкомбанк присоединился к пилотному проекту по тестированию универсального QR-кода

© пресс-служба "Совкомбанка"Офис "Совкомбанка"
Офис Совкомбанка
© пресс-служба "Совкомбанка"
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Совкомбанк присоединился к тестированию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Совкомбанк в числе первых системно значимых банков подключился к пилотному тестированию универсального QR-кода", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сервис для оплаты товаров и услуг в рассрочку от Совкомбанка вошел в число платежных инструментов. Они будут отображаться на стартовой странице после сканирования универсального QR-кода, добавила пресс-служба.
"Пользователи нового целевого решения также могут совершать покупки и через Систему быстрых платежей (СБП) и другие платежные сервисы", - заключил Совкомбанк.
 
СовкомбанкQR-код
 
 
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