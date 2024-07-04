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Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду

Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду - 04.07.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк присоединился к универсальному платежному QR-коду

Совкомбанк присоединился к тестированию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Об... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:30+0300

2024-07-04T15:30+0300

2024-07-04T15:30+0300

совкомбанк

qr-код

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Совкомбанк присоединился к тестированию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации."Совкомбанк в числе первых системно значимых банков подключился к пилотному тестированию универсального QR-кода", - сказано в сообщении.Отмечается, что сервис для оплаты товаров и услуг в рассрочку от Совкомбанка вошел в число платежных инструментов. Они будут отображаться на стартовой странице после сканирования универсального QR-кода, добавила пресс-служба."Пользователи нового целевого решения также могут совершать покупки и через Систему быстрых платежей (СБП) и другие платежные сервисы", - заключил Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, qr-код