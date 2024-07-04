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"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США
"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США
И при открытой, и при закрытой границес Мексикой Соединенные Штаты получат свою внутренню войну, поделился своим мнением экс-советник Пентагона полковник Дуглас | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T06:44+0300
2024-07-04T06:44+0300
2024-07-04T06:45+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. И при открытой, и при закрытой границес Мексикой Соединенные Штаты получат свою внутренню войну, поделился своим мнением экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе (США с Мексикой. — Прим. ред). Майоркас открыл ее, а ведь у "Хезболлы" есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты "Хезболлы" есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно", — предупредил аналитик.Тем не менее, как добавил Макгрегор, закрытие границ не спасет Штаты от внутренней войны, так как в таком случае властям придется бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят стране посягательства на торговые потоки. Офицер подчеркнул, что это и есть причина того, что кандидат в президенты Дональд Трамп говорит о потенциальной третьей мировой.* Запрещенная в России террористическая организация.
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сша, мексика, война
"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США
Макгрегор: в США начнется война из-за ситуации на границе с Мексикой
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ.
И при открытой, и при закрытой границес Мексикой Соединенные Штаты получат свою внутренню войну, поделился своим мнением экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive
.
"Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе (США с Мексикой. — Прим. ред). Майоркас открыл ее, а ведь у "Хезболлы" есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты "Хезболлы" есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно", — предупредил аналитик.
Тем не менее, как добавил Макгрегор, закрытие границ не спасет Штаты от внутренней войны, так как в таком случае властям придется бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят стране посягательства на торговые потоки.
Офицер подчеркнул, что это и есть причина того, что кандидат в президенты Дональд Трамп говорит о потенциальной третьей мировой.
США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ
* Запрещенная в России террористическая организация.