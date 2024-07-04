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Путин отметил величие США в ряде областей

Путин отметил величие США в ряде областей - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин отметил величие США в ряде областей

Соединенные Штаты остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:11+0300

2024-07-04T17:11+0300

2024-07-04T17:11+0300

политика

владимир путин

сша

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин."Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела", — заметил российский лидер в рамках визита в Казахстан на саммит ШОС.Путин подчеркнул, что Вашингтон сохраняет позицию постоянного члена в области безопасности.Президент принял участие в саммит ШОС, который проходил в Астане 3-4 июля и посвящен укреплению международного диалога и достижению устойчивого мира и развития.

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сша

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владимир путин, сша