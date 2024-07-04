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Путин отметил величие США в ряде областей - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил величие США в ряде областей
Путин отметил величие США в ряде областей - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил величие США в ряде областей
Соединенные Штаты остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:11+0300
2024-07-04T17:11+0300
политика
владимир путин
сша
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин."Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела", — заметил российский лидер в рамках визита в Казахстан на саммит ШОС.Путин подчеркнул, что Вашингтон сохраняет позицию постоянного члена в области безопасности.Президент принял участие в саммит ШОС, который проходил в Астане 3-4 июля и посвящен укреплению международного диалога и достижению устойчивого мира и развития.
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владимир путин, сша
Политика, Владимир Путин, США
17:11 04.07.2024
 
Путин отметил величие США в ряде областей

Путин: США остаются великой державой в экономике, безопасности и военном деле

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин.
"Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела", — заметил российский лидер в рамках визита в Казахстан на саммит ШОС.
Путин подчеркнул, что Вашингтон сохраняет позицию постоянного члена в области безопасности.
Президент принял участие в саммит ШОС, который проходил в Астане 3-4 июля и посвящен укреплению международного диалога и достижению устойчивого мира и развития.
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