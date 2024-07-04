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Путин: США разрушили документы, бывшие основой международной стабильности - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин: США разрушили документы, бывшие основой международной стабильности
Путин: США разрушили документы, бывшие основой международной стабильности - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин: США разрушили документы, бывшие основой международной стабильности
Соединенные Штаты разрушили основополагающие документы, которые лежали в основе международной безопасности, Россия готова обсудить стратегическую стабильность с | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:43+0300
2024-07-04T17:43+0300
владимир путин
сша
россия
стратегическая стабильность
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрушили основополагающие документы, которые лежали в основе международной безопасности, Россия готова обсудить стратегическую стабильность с новой администрацией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Глава государтсва побеседовал с журналистами на пресс-подходе по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Первое, что я хочу отметить, это то, что, действительно, основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности и безопасности, Соединенными Штатами были разрушены", - сказал он.По словам главы государства, есть сигналы из США о готовности начать диалог с Россией по стратегической стабильности.Президент отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, готова обсуждать вопросы стратегической стабильности. При этом необходимо дождаться результатов выборов и понять настроения новой администрации, добавил он.Путин пояснил, что на фоне предвыборной борьбы в США наладить конструктивный диалог невозможно.
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владимир путин, сша, россия, стратегическая стабильность
Владимир Путин, США, РОССИЯ, Стратегическая стабильность
17:43 04.07.2024
 
Путин: США разрушили документы, бывшие основой международной стабильности

Путин: Документы, которые были основой международной стабильности, разрушены США

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрушили основополагающие документы, которые лежали в основе международной безопасности, Россия готова обсудить стратегическую стабильность с новой администрацией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государтсва побеседовал с журналистами на пресс-подходе по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
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"Первое, что я хочу отметить, это то, что, действительно, основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности и безопасности, Соединенными Штатами были разрушены", - сказал он.
По словам главы государства, есть сигналы из США о готовности начать диалог с Россией по стратегической стабильности.
Президент отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, готова обсуждать вопросы стратегической стабильности. При этом необходимо дождаться результатов выборов и понять настроения новой администрации, добавил он.
Путин пояснил, что на фоне предвыборной борьбы в США наладить конструктивный диалог невозможно.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Путин отметил величие США в ряде областей
17:11
 
Владимир ПутинСШАРОССИЯСтратегическая стабильность
 
 
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