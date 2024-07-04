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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17 или 18 процентов

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17 или 18 процентов - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17 или 18 процентов

Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:29+0300

2024-07-04T09:29+0300

2024-07-04T09:41+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.Банк России в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта."На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".

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россия, ставка