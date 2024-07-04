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Суд Москвы взыскал с двух немецких банков 12,4 миллиона евро

Суд Москвы взыскал с двух немецких банков 12,4 миллиона евро - 04.07.2024, ПРАЙМ

Суд Москвы взыскал с двух немецких банков 12,4 миллиона евро

Арбитражный суд Москвы по иску Транскапиталбанка взыскал солидарно с немецких Commerzbank AG и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур ООО... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:43+0300

2024-07-04T14:43+0300

2024-07-04T14:43+0300

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Транскапиталбанка взыскал солидарно с немецких Commerzbank AG и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" около 12,4 миллиона евро (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил истец, в иске заявлены требования о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих ему денежных средств, размещенных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД), привлеченного к делу третьим лицом, в двух немецких банках. Вина ответчиков заключается в следовании антироссийским санкциям. Представители немецких банков в заседании не участвовали, российские ответчики иск не признали. По их словам, надлежащим ответчиком по иску должен быть НРД, с которым у истца есть договор. Кроме того, ответчики заявили об отсутствии оснований для исполнения ими обязательств за другие юрлица группы. Суд в апреле по ходатайству Транскапиталбанка принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков, большую часть которых отменил в мае, после внесения АО "Коммерцбанк Евразия" встречного обеспечения в размере более 1,2 миллиарда рублей. Суд снял арест с денежных средств, ценных бумаг и недвижимости, принадлежащих немецким Commerzbank AG и J.P.Morgan SE, ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" в пределах суммы иска. В то же время суд сохранил под арестом 100% акций АО "Коммерцбанк Евразия" в виде запрета распоряжаться ими и запрета ОАО "Реестр" совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение, в отношении акций, принадлежащих Commerzbank AG. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков, находится под санкциями США.

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россия, суд, банки, jp morgan, commerzbank