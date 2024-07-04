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Суд отказался отпустить из СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минцифры - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Суд отказался отпустить из СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минцифры
Суд отказался отпустить из СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минцифры - 04.07.2024, ПРАЙМ
Суд отказался отпустить из СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минцифры
Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину, передает... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:24+0300
2024-07-04T17:24+0300
мошенничество
россия
минцифры
суд
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении ходатайства следователя об изменении обвиняемому Моносову меры пресечения... с заключения под стражу под запрет определенных действий - отказать", - огласил решение судья. Ранее следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством о переводе предпринимателя Моносова из СИЗО под запрет определенных действий. Месяц назад этот же суд продлил арест Паршину и Моносову до середины июля. Как сообщалось в постановлении, предварительное расследование по делу завершено. В середине июля прошлого года суд отправил Паршина и Моносова под домашний арест. Однако следствие настаивало на их заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в итоге Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса о получении должностным лицом особо крупной взятки. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Паршин и Моносов свою вину не признали. По данным издания "Коммерсантъ", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Согласно информации Следственного комитета, взятка предназначалась за выделение Российским фондом развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, гранта фирме Моносова, специализирующейся на разработке IT-решений для государственного сектора.
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россия, минцифры, суд, сизо
Мошенничество, РОССИЯ, Минцифры, суд, СИЗО
17:24 04.07.2024
 
Суд отказался отпустить из СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минцифры

Суд отказался отпустить из СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минцифры Паршина

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы отказался назначить запрет действий предпринимателю Александру Моносову, фигуранту дела экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства следователя об изменении обвиняемому Моносову меры пресечения... с заключения под стражу под запрет определенных действий - отказать", - огласил решение судья.
Ранее следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайством о переводе предпринимателя Моносова из СИЗО под запрет определенных действий.
Месяц назад этот же суд продлил арест Паршину и Моносову до середины июля. Как сообщалось в постановлении, предварительное расследование по делу завершено.
В середине июля прошлого года суд отправил Паршина и Моносова под домашний арест. Однако следствие настаивало на их заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в итоге Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО.
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Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса о получении должностным лицом особо крупной взятки. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Паршин и Моносов свою вину не признали.
По данным издания "Коммерсантъ", сумма взятки составляет 3,75 миллиона рублей. Согласно информации Следственного комитета, взятка предназначалась за выделение Российским фондом развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, гранта фирме Моносова, специализирующейся на разработке IT-решений для государственного сектора.
 
МошенничествоРОССИЯМинцифрысудСИЗО
 
 
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