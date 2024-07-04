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Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт - 04.07.2024, ПРАЙМ
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Дело о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Об этом сообщил генпрокурор... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:05+0300
2024-07-04T11:05+0300
2024-07-04T11:05+0300
происшествия
словакия
роберт фицо
теракт
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Дело о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Об этом сообщил генпрокурор страны Марош Жилинка."На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", — сообщил он в социальных сетях.Жилинка отметил, что полиция уже проинформировала стрелка о переквалификации.Фицо, который выступал против поставок оружия на Украину и членства страны в НАТО, был объектом покушения 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, но был задержан полицией. Ему грозит до 25 лет заключения.
https://1prime.ru/20240520/fitso-848327525.html
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Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Генпрокурор Жилинка: покушение на премьера Словакии переквалифицировано в теракт
БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Дело о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Об этом сообщил генпрокурор страны Марош Жилинка.
"На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", — сообщил он в социальных сетях.
Жилинка отметил, что полиция уже проинформировала стрелка о переквалификации.
Фицо, который выступал против поставок оружия на Украину и членства страны в НАТО, был объектом покушения 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, но был задержан полицией. Ему грозит до 25 лет заключения.
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения