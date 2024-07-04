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Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт - 04.07.2024, ПРАЙМ
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Дело о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Об этом сообщил генпрокурор... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:05+0300
2024-07-04T11:05+0300
происшествия
словакия
роберт фицо
теракт
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Дело о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Об этом сообщил генпрокурор страны Марош Жилинка."На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", — сообщил он в социальных сетях.Жилинка отметил, что полиция уже проинформировала стрелка о переквалификации.Фицо, который выступал против поставок оружия на Украину и членства страны в НАТО, был объектом покушения 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, но был задержан полицией. Ему грозит до 25 лет заключения.
https://1prime.ru/20240520/fitso-848327525.html
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словакия, роберт фицо, теракт
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, теракт
11:05 04.07.2024
 
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт

Генпрокурор Жилинка: покушение на премьера Словакии переквалифицировано в теракт

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Дело о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Об этом сообщил генпрокурор страны Марош Жилинка.
"На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", — сообщил он в социальных сетях.
Жилинка отметил, что полиция уже проинформировала стрелка о переквалификации.
Фицо, который выступал против поставок оружия на Украину и членства страны в НАТО, был объектом покушения 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, но был задержан полицией. Ему грозит до 25 лет заключения.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Врачи сообщили об улучшении состояния Фицо после покушения
20 мая, 13:18
 
ПроисшествияСЛОВАКИЯРоберт Фицотеракт
 
 
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