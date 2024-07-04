https://1prime.ru/20240704/tokaev-849728192.html

Токаев отметил авторитет и влиятельность ШОС

Токаев отметил авторитет и влиятельность ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ

Токаев отметил авторитет и влиятельность ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одной из самых влиятельных и авторитетных структур в мире, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:12+0300

2024-07-04T09:12+0300

2024-07-04T09:44+0300

политика

шос

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одной из самых влиятельных и авторитетных структур в мире, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур", — отметил президент Казахстана.По словам Токаева, в мире все больше проявляют интерес к организации на фоне ее уникальности и разносторонности.Саммит ШОС, в котором участвуют главы государств и правительств России, Азербайджана, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, проходит 3-4 июля в Астане.На саммите также ожидается участие генерального секретаря ШОС Чжан Миня, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

https://1prime.ru/20240704/belorussiya-849727708.html

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шос, касым-жомарт токаев