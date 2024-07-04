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ЦБ назвал преждевременным возобновление утренних торгов валютой на Мосбирже - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ назвал преждевременным возобновление утренних торгов валютой на Мосбирже
ЦБ назвал преждевременным возобновление утренних торгов валютой на Мосбирже - 04.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал преждевременным возобновление утренних торгов валютой на Мосбирже
Банк России считает пока преждевременным возобновление утренних торгов на валютном рынке Московской биржи, сообщил журналистам первый заместитель председателя... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:26+0300
2024-07-04T15:26+0300
владимир чистюхин
мосбиржа
мосбиржа
валютные торги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России считает пока преждевременным возобновление утренних торгов на валютном рынке Московской биржи, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин."Мне кажется, что это вопрос преждевременный. У нас, с учетом всех рестрикций, сократился объем ликвидности, поступающей на организованные площадки, и нам нужно все-таки обеспечить достаточную ликвидность для того, чтобы ценообразование тоже было реалистичным", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, отвечая на соответствующий вопрос."В этом смысле концентрация ликвидности на более коротких по времени торгах показана. Я думаю, ответ здесь очевиден, если ситуация будет меняться и мы вернемся к нормальному распределению ликвидности, которое было раньше, конечно, можно говорить и о возобновлении. Сейчас это преждевременно", - добавил он.Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня.
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владимир чистюхин, мосбиржа, мосбиржа, валютные торги
Владимир Чистюхин, Мосбиржа, МОСБИРЖА, валютные торги
15:26 04.07.2024
 
ЦБ назвал преждевременным возобновление утренних торгов валютой на Мосбирже

ЦБ: возобновление утренних торгов валютой на Мосбирже преждевременно

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России считает пока преждевременным возобновление утренних торгов на валютном рынке Московской биржи, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мне кажется, что это вопрос преждевременный. У нас, с учетом всех рестрикций, сократился объем ликвидности, поступающей на организованные площадки, и нам нужно все-таки обеспечить достаточную ликвидность для того, чтобы ценообразование тоже было реалистичным", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.
"В этом смысле концентрация ликвидности на более коротких по времени торгах показана. Я думаю, ответ здесь очевиден, если ситуация будет меняться и мы вернемся к нормальному распределению ликвидности, которое было раньше, конечно, можно говорить и о возобновлении. Сейчас это преждевременно", - добавил он.
Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
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Владимир ЧистюхинМосбиржаМОСБИРЖАвалютные торги
 
 
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