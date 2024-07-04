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Эксперт рассказал, чего не хватает торговле Турции с Россией

Эксперт рассказал, чего не хватает торговле Турции с Россией - 04.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чего не хватает торговле Турции с Россией

Турции и России необходимо чёткое решение по торговле в национальных валютах, которое будет выполняться, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T07:33+0300

2024-07-04T07:33+0300

2024-07-04T07:33+0300

экономика

россия

турция

торговля в нацвалютах

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АНКАРА, 4 июл - ПРАЙМ. Турции и России необходимо чёткое решение по торговле в национальных валютах, которое будет выполняться, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на встрече в Астане в среду вопросы платежей между странами, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров. По его словам, Москва и Анкара переходят на расчеты в национальные валюты, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счёт экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот. "Важно, что именно имеется в виду. Будет ли осуществляться торговля с использованием взаимных валют в таких областях интенсивной торговли, как энергетика, сельскохозяйственная продукция, текстиль, одежда, машиностроение? Необходимы четкие решения по турецкой лире и рублю. Решение о торговле в местных валютах, которое было достигнуто в принципе в прошлом, до сих пор не выполнено", - заявил собеседник агентства. По его словам, правительствам двух стран необходимо ответить на вопросы о том, каков будет статус своп-платежей, каковы связанные с этим цели? "Если хотя бы на эти вопросы будут даны ответы, это поможет и тем, кто хочет вести взаимную торговлю. Ведь мы знаем, что некоторые торговцы не решаются экспортировать или импортировать товары из-за проблем с платежами", - подчеркнул он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240703/platezhi-849713587.html

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россия, турция, торговля в нацвалютах