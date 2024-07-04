https://1prime.ru/20240704/trump-849731016.html
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО
Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает Financial... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:07+0300
2024-07-04T10:07+0300
2024-07-04T10:33+0300
политика
нато
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82902/10/829021056_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_2d5b4192ca0c78328445054a5569b2e8.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает Financial Times.Согласно изданию, Трамп отметил, что многие страны не платят достаточно и отстают по своим обязательствам перед США. Затем всех, кроме глав стран, попросили покинуть зал, и американский лидер начал отчитывать каждую страну за недостаточные оборонные расходы."Это было сродни падению метеорита. Лидерам было сказано по буквам: тратьте больше или останетесь одни", — рассказал один из собеседников агентства.Тем не менее, некоторые из лидеров, включая президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Нидерландов, решили принять инициативу и обсудить планы по увеличению вклада в оборону.Марк Рютте, который на тот момент возглавлял нидерландское правительство, даже похвалил Трампа за то, что тот обратил внимание на проблему и заставил страны платить больше.Собеседники отмечают, что благодаря своему политическому мастерству и умению манипулировать ситуацией, Рютте сумел вести диалог с Трампом так, что президент США покинул саммит "сияя", заключили в издании.
https://1prime.ru/20240515/nato-848188692.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82902/10/829021056_0:6:2715:2042_1920x0_80_0_0_5cd25b5111b7bec6c86726a22e0afad3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, дональд трамп
Политика, НАТО, Дональд Трамп
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО
FT: Трамп отчитал лидеров стран НАТО в 2018 году за низкие оборонные расходы
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает
Financial Times.
Согласно изданию, Трамп отметил, что многие страны не платят достаточно и отстают по своим обязательствам перед США. Затем всех, кроме глав стран, попросили покинуть зал, и американский лидер начал отчитывать каждую страну за недостаточные оборонные расходы.
"Это было сродни падению метеорита. Лидерам было сказано по буквам: тратьте больше или останетесь одни", — рассказал один из собеседников агентства.
Тем не менее, некоторые из лидеров, включая президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Нидерландов, решили принять инициативу и обсудить планы по увеличению вклада в оборону.
Марк Рютте, который на тот момент возглавлял нидерландское правительство, даже похвалил Трампа за то, что тот обратил внимание на проблему и заставил страны платить больше.
Собеседники отмечают, что благодаря своему политическому мастерству и умению манипулировать ситуацией, Рютте сумел вести диалог с Трампом так, что президент США покинул саммит "сияя", заключили в издании.
"НАТО просто развалится". Раскрыто, как Трамп уничтожит альянс