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"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
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"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО
Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает Financial... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:07+0300
2024-07-04T10:33+0300
политика
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает Financial Times.Согласно изданию, Трамп отметил, что многие страны не платят достаточно и отстают по своим обязательствам перед США. Затем всех, кроме глав стран, попросили покинуть зал, и американский лидер начал отчитывать каждую страну за недостаточные оборонные расходы."Это было сродни падению метеорита. Лидерам было сказано по буквам: тратьте больше или останетесь одни", — рассказал один из собеседников агентства.Тем не менее, некоторые из лидеров, включая президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Нидерландов, решили принять инициативу и обсудить планы по увеличению вклада в оборону.Марк Рютте, который на тот момент возглавлял нидерландское правительство, даже похвалил Трампа за то, что тот обратил внимание на проблему и заставил страны платить больше.Собеседники отмечают, что благодаря своему политическому мастерству и умению манипулировать ситуацией, Рютте сумел вести диалог с Трампом так, что президент США покинул саммит "сияя", заключили в издании.
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нато, дональд трамп
Политика, НАТО, Дональд Трамп
10:07 04.07.2024 (обновлено: 10:33 04.07.2024)
 
"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО

FT: Трамп отчитал лидеров стран НАТО в 2018 году за низкие оборонные расходы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает Financial Times.
Согласно изданию, Трамп отметил, что многие страны не платят достаточно и отстают по своим обязательствам перед США. Затем всех, кроме глав стран, попросили покинуть зал, и американский лидер начал отчитывать каждую страну за недостаточные оборонные расходы.
"Это было сродни падению метеорита. Лидерам было сказано по буквам: тратьте больше или останетесь одни", — рассказал один из собеседников агентства.
Тем не менее, некоторые из лидеров, включая президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Нидерландов, решили принять инициативу и обсудить планы по увеличению вклада в оборону.
Марк Рютте, который на тот момент возглавлял нидерландское правительство, даже похвалил Трампа за то, что тот обратил внимание на проблему и заставил страны платить больше.
Собеседники отмечают, что благодаря своему политическому мастерству и умению манипулировать ситуацией, Рютте сумел вести диалог с Трампом так, что президент США покинул саммит "сияя", заключили в издании.
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