https://1prime.ru/20240704/trump-849731016.html

"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО

"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО - 04.07.2024, ПРАЙМ

"Сродни падению метеорита": СМИ раскрыли, как Трамп отчитал лидеров НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает Financial... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:07+0300

2024-07-04T10:07+0300

2024-07-04T10:33+0300

политика

нато

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82902/10/829021056_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_2d5b4192ca0c78328445054a5569b2e8.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году критиковал лидеров альянса из-за низких оборонных расходов европейских стран, передает Financial Times.Согласно изданию, Трамп отметил, что многие страны не платят достаточно и отстают по своим обязательствам перед США. Затем всех, кроме глав стран, попросили покинуть зал, и американский лидер начал отчитывать каждую страну за недостаточные оборонные расходы."Это было сродни падению метеорита. Лидерам было сказано по буквам: тратьте больше или останетесь одни", — рассказал один из собеседников агентства.Тем не менее, некоторые из лидеров, включая президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Нидерландов, решили принять инициативу и обсудить планы по увеличению вклада в оборону.Марк Рютте, который на тот момент возглавлял нидерландское правительство, даже похвалил Трампа за то, что тот обратил внимание на проблему и заставил страны платить больше.Собеседники отмечают, что благодаря своему политическому мастерству и умению манипулировать ситуацией, Рютте сумел вести диалог с Трампом так, что президент США покинул саммит "сияя", заключили в издании.

https://1prime.ru/20240515/nato-848188692.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, дональд трамп