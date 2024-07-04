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В ЦБ рассказали об аргументах в пользу повышения ключевой ставки

В ЦБ рассказали об аргументах в пользу повышения ключевой ставки - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали об аргументах в пользу повышения ключевой ставки

Аргументы для повышения ключевой ставки Банка России становятся еще более весомыми, а аргументы в пользу сохранения ставки заметно ослабли, заявил зампред ЦБ... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:05+0300

2024-07-04T12:05+0300

2024-07-04T13:05+0300

банк россии

ставка банка россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Аргументы для повышения ключевой ставки Банка России становятся еще более весомыми, а аргументы в пользу сохранения ставки заметно ослабли, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин."Аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне, а уже конкретный диапазон решений будет определяться тем, какой набор данных будем иметь на 26 июля", - сказал Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.Он отметил, что между сегодняшним числом и 26 июля еще три недели, и "за это время будет довольно много дополнительной экономической статистики".Но пока вышедшие данные "показывают более высокие темпы роста и более высокий уровень экономической активности, и более высокие темпы роста цен, чем то, что предполагалось в апрельском прогнозе", указал зампред ЦБ."Они заметно ослабли", - ответил Заботкин на вопрос об аргументах для сохранения ставки."Траектория ключевой ставки весьма связана с траекторией инфляции и интенсивностью инфляционного давления, поэтому пересмотр прогноза по инфляции вверх, если он связан с устойчивыми факторами на стороне спроса, неизбежно влечёт за собой и пересмотр ключевой ставки вверх", - ответил Заботкин на вопрос о том, будет ли повышен прогноз траектории ключевой ставки.Банк России в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение - на 1 и 2 процентных пункта.

https://1prime.ru/20240704/stavka-849728699.html

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ставка банка россии