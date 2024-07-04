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ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября - 04.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября
Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций,... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:33+0300
2024-07-04T14:13+0300
банк россии
цифровой рубль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова."Мы с 1 сентября расширяем пилот до 9 тысяч физических лиц, было у нас порядка 600, и 1200 юридических лиц, было порядка 22", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России."Важно сказать, что у нас запрос от граждан и бизнеса и от банков просто гигантский", - добавила она.Также она напомнила, что в пилотном проекте в настоящее время участвует 12 банков. "Мы выдаем просто количество на них (на банки - ред.), а они сами уже распределяют", - ответила она на вопрос, как отбираются участники.
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цифровой рубль
Банк России, цифровой рубль
13:33 04.07.2024 (обновлено: 14:13 04.07.2024)
 
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября

ЦБ с 1 сентября расширит пилот по цифровому рублю до 9 тыс физлиц и 1200 юрлиц

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
"Мы с 1 сентября расширяем пилот до 9 тысяч физических лиц, было у нас порядка 600, и 1200 юридических лиц, было порядка 22", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Важно сказать, что у нас запрос от граждан и бизнеса и от банков просто гигантский", - добавила она.
Также она напомнила, что в пилотном проекте в настоящее время участвует 12 банков. "Мы выдаем просто количество на них (на банки - ред.), а они сами уже распределяют", - ответила она на вопрос, как отбираются участники.
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