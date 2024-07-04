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ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября

ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ расширит пилот по цифровому рублю с 1 сентября

Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций,... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:33+0300

2024-07-04T13:33+0300

2024-07-04T14:13+0300

банк россии

цифровой рубль

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова."Мы с 1 сентября расширяем пилот до 9 тысяч физических лиц, было у нас порядка 600, и 1200 юридических лиц, было порядка 22", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России."Важно сказать, что у нас запрос от граждан и бизнеса и от банков просто гигантский", - добавила она.Также она напомнила, что в пилотном проекте в настоящее время участвует 12 банков. "Мы выдаем просто количество на них (на банки - ред.), а они сами уже распределяют", - ответила она на вопрос, как отбираются участники.

https://1prime.ru/20240607/rubl-848939441.html

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цифровой рубль