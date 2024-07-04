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ЦБ оценил реакцию банков на санкции против российского аналога SWIFT

ЦБ оценил реакцию банков на санкции против российского аналога SWIFT - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил реакцию банков на санкции против российского аналога SWIFT

Число участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения, сообщила... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:34+0300

2024-07-04T13:34+0300

2024-07-04T14:10+0300

банк россии

спфс

цифровая валюта

санкции против рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Число участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России."Продолжает увеличиваться", - ответила Скоробогатова на вопрос о влиянии последних санкционных ограничений на число участников СПФС."Участники, которые подключались, продолжают подключаться, я думаю, в большинстве своем предполагали и такое развитие событий. Поэтому то, что мы видим, - что большинство участников осталось в системе и работает", - подчеркнула она.Также Скоробогатова уточнила, что есть возможность работать еще по альтернативным каналам через системы дистанционного банковского обслуживания, через прямое взаимодействие. "Мы все варианты поддерживаем. Но что касается СПФС, то система продолжает функционировать", - отметила она.ЦБ РФ с несколькими странами прорабатывает порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют, сроки запуска будут понятны в 2025 году, добавила Скоробогатова."Говорить о сроках запуска преждевременно, но хорошо, что мы вообще эту тему начали обсуждать и вывели ее в рабочее русло с рядом стран. Я думаю, более понятно по срокам будет в следующем году", - сказала она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спфс, цифровая валюта, санкции против рф