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В Центробанке подсчитали долю безналичных расчетов в России

В Центробанке подсчитали долю безналичных расчетов в России - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Центробанке подсчитали долю безналичных расчетов в России

Доля безналичных платежей в РФ к концу года составит 84-85%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:40+0300

2024-07-04T13:40+0300

2024-07-04T13:40+0300

россия

расчеты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ к концу года составит 84-85%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Давайте я скажу прогноз, мы реально думаем, что по концу года это будет 84-85%", - сказала она на Финансовом конгрессе Банка России, отвечая на вопрос о доле безналичных платежей в РФ. "Мы видим рост, и эти темпы сохраняются", - добавила Скоробогатова.

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россия, расчеты