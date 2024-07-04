https://1prime.ru/20240704/tsb-849747691.html
В Центробанке подсчитали долю безналичных расчетов в России
В Центробанке подсчитали долю безналичных расчетов в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Центробанке подсчитали долю безналичных расчетов в России
Доля безналичных платежей в РФ к концу года составит 84-85%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:40+0300
2024-07-04T13:40+0300
2024-07-04T13:40+0300
россия
расчеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ к концу года составит 84-85%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Давайте я скажу прогноз, мы реально думаем, что по концу года это будет 84-85%", - сказала она на Финансовом конгрессе Банка России, отвечая на вопрос о доле безналичных платежей в РФ. "Мы видим рост, и эти темпы сохраняются", - добавила Скоробогатова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, расчеты
В Центробанке подсчитали долю безналичных расчетов в России
Центробанк: доля безналичных платежей в России к концу года составит 84-85%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ к концу года составит 84-85%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Давайте я скажу прогноз, мы реально думаем, что по концу года это будет 84-85%", - сказала она на Финансовом конгрессе Банка России, отвечая на вопрос о доле безналичных платежей в РФ.
"Мы видим рост, и эти темпы сохраняются", - добавила Скоробогатова.