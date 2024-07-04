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ЦБ не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской бирже
ЦБ не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской бирже - 04.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской бирже
Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:38+0300
2024-07-04T16:38+0300
2024-07-04T16:50+0300
банк россии
эльвира набиуллина
мосбиржа
казахстан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Решение должен принимать акционер, акционером является Мосбиржа. А мы акционер биржи. Мы предметно не рассматривали этот вопрос пока", - ответила она на вопрос о согласовании продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже.Мосбиржа владеет 13,1% в Казахстанской фондовой бирже.
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эльвира набиуллина, мосбиржа, казахстан
Банк России, Эльвира Набиуллина, Мосбиржа, КАЗАХСТАН
ЦБ не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской бирже
Набиуллина: ЦБ не изучал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской бирже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Решение должен принимать акционер, акционером является Мосбиржа. А мы акционер биржи. Мы предметно не рассматривали этот вопрос пока", - ответила она на вопрос о согласовании продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже.
Мосбиржа владеет 13,1% в Казахстанской фондовой бирже.