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ЦБ: участники ВЭД уже используют ЦФА в международных расчетах

ЦБ: участники ВЭД уже используют ЦФА в международных расчетах - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ: участники ВЭД уже используют ЦФА в международных расчетах

Российские участники внешнеэкономической деятельности уже используют цифровые финансовые активы в международных расчетах, сообщил журналистам первый заместитель | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T23:20+0300

2024-07-04T23:20+0300

2024-07-04T23:20+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Российские участники внешнеэкономической деятельности уже используют цифровые финансовые активы в международных расчетах, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Сегодня участники внешнеэкономической деятельности используют цифровые финансовые активы для осуществления международных расчетов. И таких участников немало, это и профессиональные участники финансового рынка, и корпораты", — сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России. По его словам, одновременно с этим ЦБ РФ выступает за то, чтобы в международных расчетах использовать все возможные каналы и механизмы. "Поэтому я надеюсь, что мы в итоге примем изменения в законодательство, которые позволяют использовать криптовалюты разных видов либо в рамках экспериментального режима, либо на постоянной основе, что уже вторично, для осуществления международных расчетов", — сказал он. "Как только закон будет принят, я уверен, что часть участников часть расчетов переключит и на эти криптовалюты", — отметил Чистюхин. Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.

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цфа, вэд, россия