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Цены на медь в Лондоне снижаются на слабых экономических данных

Цены на медь в Лондоне снижаются на слабых экономических данных - 04.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь в Лондоне снижаются на слабых экономических данных

Цены на медь в Лондоне в четверг снизились из-за вялого спроса и слабых экономических данных. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:42+0300

2024-07-04T11:42+0300

2024-07-04T11:42+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне в четверг снизились из-за вялого спроса и слабых экономических данных.По состоянию на 05.07 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на на 0,3%, до 9834,50 доллара за тонну, после роста на 2% на предыдущей сессии, который был самым значительным однодневным ростом с 6 июня.Тем временем самые активные августовские фьючерсы на SHFE выросли в цене на 1%, до 79 890 юаней за тонну."Пространство для роста цен на медь представляется ограниченным, так как запасы велики, а спрос по-прежнему сильно зависит от уровня цен", - говорит Сандип Дага из Metal Intelligence Centre.Нисходящий тренд, который демонстрируют данные PMI для производственного сектора и сферы услуг, сигнализирует о замедлении двух крупнейших экономик мира, отмечает Дага.Запасы меди на складах LME достигли 186 450 тонн, максимума с октября 2023 года.Запасы меди на складах SHFE за последние недели немного уменьшились, но остаются относительно большими.Судя по последним данным, поступившим из США, рынок труда постепенно охлаждается, а активность в производственном секторе по состоянию на июнь сокращалась третий месяц подряд.Что касается Китая, то там данные показали очередное снижение активности в производственном секторе в июне, в то время как активность в сфере услуг росла самым медленным темпом за восемь месяцев.На этой неделе медь дорожала, получая поддержку со стороны оживления спроса в Китае на более низких уровнях цен. Кроме того, доллар США снижался, что делало этот металл более доступным для держателей других валют.На LME алюминий торговался почти без изменений, по 2549 долларов за тонну, никель вырос в цене на 0,2%, до 17 365 долларов, цинк торговался почти без изменений, по 2991,50 доллара, свинец подешевел на 0,3%, до 2216 долларов, а олово снизилось в цене на 0,5%, до 33 200 долларов.На SHFE алюминий подорожал на 0,3%, до 20 485 юаней за тонну, никель - на 0,6%, до 138 060 юаней, цинк - на 0,8%, до 24 715 юаней, свинец - на 0,1%, до 19 560 юаней, а олово - на 0,9%, до 276 070 юаней.

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рынки, цветные металлы