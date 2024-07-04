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Цены на медь стабильны на фоне вероятного понижения ставок в США

Цены на медь стабильны на фоне вероятного понижения ставок в США - 04.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь стабильны на фоне вероятного понижения ставок в США

Цены на медь в четверг остаются стабильными, так как инвесторы сбалансировали свой оптимизм относительно возможного понижения процентных ставок в США и опасения | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:36+0300

2024-07-04T16:36+0300

2024-07-04T16:36+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в четверг остаются стабильными, так как инвесторы сбалансировали свой оптимизм относительно возможного понижения процентных ставок в США и опасения относительно обширных запасов и вялого спроса в Китае.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME остаются без особых изменений, на уровне 9870 долларов за тонну.На предыдущей сессии цены подскочили на 2%, показав самый сильный дневной рост с 6 июля. При этом фьючерсы на медь снизились на 11% с тех пор, как 20 мая достигли рекордного максимума 11104,50 доллара.Тем временем самые активные августовские фьючерсы на SHFE выросли в цене на 1%, до 79 890 юаней за тонну."Похоже, фокус внимания вновь обращается на потенциальное понижение процентных ставок в США", - говорит Оле Хансен из Saxo Bank в Копенгагене.Мировые акции достигли новых рекордных максимумов после того, как данные США понизили вероятность понижения ставок ФРС в сентябре и столкнули вниз индекс доллара.Слабый доллар делает деноминированные в долларах сырьевые товары менее дорогостоящими для покупателей, использующих другие валюты.Запасы меди на складах LME выросли на 80% с середины мая и достигли 186 450 тонн, максимума с октября 2023 года. Запасы меди на складах SHFE за последние недели немного уменьшились, но остаются в 10 раз больше уровня начала года.Алюминий на LME снизился в цене на 0,3%, до 2540 долларов за тонну, никель подешевел на 0,7%, до 17 200 долларов, свинец подешевел на 0,3%, до 2215,50 долларов, цинк вырос в цене на 0,5%, до 3005,50 доллара, а олово подешевело на 0,5%, до 33 200 долларов.

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рынки, цветные металлы