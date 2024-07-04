https://1prime.ru/20240704/turtsiya-849727234.html
У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз
У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз - 04.07.2024, ПРАЙМ
У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз
Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T08:02+0300
2024-07-04T08:02+0300
2024-07-04T08:02+0300
россия
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/51/837695150_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_27cd30a34b0674b6ced8a9e43a4a1cae.jpg
СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции. Отмечается, что на помощь сухогрузу был направлен буксир и катер для эвакуации экипажа, о чем рапорядилось турецкое Министерство транспорта. Уточняется, что инцидент произошел 28 июня у берегов Стамбула.На данный момент сухогруз находится в безопасном месте.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/51/837695150_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_25802a45684e192b20a46bdb16ddcf83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция
У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз
Береговая охрана Турции сняла с мели прибывший из России сухогруз Lady Ayana
СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Отмечается, что на помощь сухогрузу был направлен буксир и катер для эвакуации экипажа, о чем рапорядилось турецкое Министерство транспорта. Уточняется, что инцидент произошел 28 июня у берегов Стамбула.
На данный момент сухогруз находится в безопасном месте.