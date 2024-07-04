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У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз

У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз - 04.07.2024, ПРАЙМ

У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз

Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T08:02+0300

2024-07-04T08:02+0300

2024-07-04T08:02+0300

россия

турция

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СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции. Отмечается, что на помощь сухогрузу был направлен буксир и катер для эвакуации экипажа, о чем рапорядилось турецкое Министерство транспорта. Уточняется, что инцидент произошел 28 июня у берегов Стамбула.На данный момент сухогруз находится в безопасном месте.

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россия, турция