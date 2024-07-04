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У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз - 04.07.2024, ПРАЙМ
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У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз
У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз - 04.07.2024, ПРАЙМ
У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз
Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T08:02+0300
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россия
турция
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СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции. Отмечается, что на помощь сухогрузу был направлен буксир и катер для эвакуации экипажа, о чем рапорядилось турецкое Министерство транспорта. Уточняется, что инцидент произошел 28 июня у берегов Стамбула.На данный момент сухогруз находится в безопасном месте.
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россия, турция
РОССИЯ, ТУРЦИЯ
08:02 04.07.2024
 
У берегов Стамбула сняли с мели российский сухогруз

Береговая охрана Турции сняла с мели прибывший из России сухогруз Lady Ayana

© Sputnik | Перейти в медиабанкСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 4 июл - ПРАЙМ. Сухогруз Lady Ayana, прибывший из России, был успешно снят с мели спустя практически неделю. Об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Отмечается, что на помощь сухогрузу был направлен буксир и катер для эвакуации экипажа, о чем рапорядилось турецкое Министерство транспорта. Уточняется, что инцидент произошел 28 июня у берегов Стамбула.
На данный момент сухогруз находится в безопасном месте.
 
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