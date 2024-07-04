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Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России - 04.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240704/turtsiya-849727962.html
Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России
Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России
Запад обладает экономическим оружием, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:03+0300
2024-07-04T10:00+0300
экономика
россия
турция
запад
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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Запад обладает экономическим оружием, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. "США с самого начала оказывали давление на Турцию, чтобы она ввела санкции против России, поскольку Турция является членом НАТО и уже много лет находится в западном лагере. Примером тому служит запрет платёжной системы "Мир" в Турции. Почти половину своих потребностей в энергоносителях, особенно в мазуте, Турция получает из России", - напомнил политик. По его словам, кризисы, с которыми столкнулась Турция и сокрушительные землетрясения 2023 года нанесли серьёзный удар по усилиям Анкары стать независимой от Запада. "Огромный дефицит международного платёжного баланса заставил Турцию вновь повернуться лицом к Западу в поисках свежих денег. После выборов в мае 2023 года правительство перешло к либеральной экономической политике в соответствии с атлантической системой. Центральный банк Турецкой Республики в течение 10 месяцев повысил процентную ставку с 8,5 до 50 %, чтобы привлечь "горячие деньги". За последние 2-3 месяца на рынки пришло около 50-70 миллиардов долларов "горячих денег". Они имеют свойство двигаться спекулятивно и нарушать рыночные балансы. Эти средства, принадлежащие лондонским и нью-йоркским ростовщикам, пришли в Турцию с большими ожиданиями прибыли на данный момент", - сказал политик. По словам Топкрулу, ещё одна особенность этих денег заключается в том, что в случае принятия решения, противоречащего целям США или НАТО, они очень быстро приходят в движение и нарушают рыночные балансы. "Таким образом, эти деньги готовы к использованию в политических целях. Это фактически ловушка, расставленная для Турции. Турецкая экономика оказалась втянута в эту ловушку. У Запада появилось экономическое оружие, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России", - резюмировал он. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849721767.html
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россия, турция, запад
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАПАД
09:03 04.07.2024 (обновлено: 10:00 04.07.2024)
 
Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России

Топкурулу: Запад имеет экономическое оружие, оно заставит ввести санкции против РФ

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Запад обладает экономическим оружием, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений.
"США с самого начала оказывали давление на Турцию, чтобы она ввела санкции против России, поскольку Турция является членом НАТО и уже много лет находится в западном лагере. Примером тому служит запрет платёжной системы "Мир" в Турции. Почти половину своих потребностей в энергоносителях, особенно в мазуте, Турция получает из России", - напомнил политик.
По его словам, кризисы, с которыми столкнулась Турция и сокрушительные землетрясения 2023 года нанесли серьёзный удар по усилиям Анкары стать независимой от Запада.
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"Огромный дефицит международного платёжного баланса заставил Турцию вновь повернуться лицом к Западу в поисках свежих денег. После выборов в мае 2023 года правительство перешло к либеральной экономической политике в соответствии с атлантической системой. Центральный банк Турецкой Республики в течение 10 месяцев повысил процентную ставку с 8,5 до 50 %, чтобы привлечь "горячие деньги". За последние 2-3 месяца на рынки пришло около 50-70 миллиардов долларов "горячих денег". Они имеют свойство двигаться спекулятивно и нарушать рыночные балансы. Эти средства, принадлежащие лондонским и нью-йоркским ростовщикам, пришли в Турцию с большими ожиданиями прибыли на данный момент", - сказал политик.
По словам Топкрулу, ещё одна особенность этих денег заключается в том, что в случае принятия решения, противоречащего целям США или НАТО, они очень быстро приходят в движение и нарушают рыночные балансы.
"Таким образом, эти деньги готовы к использованию в политических целях. Это фактически ловушка, расставленная для Турции. Турецкая экономика оказалась втянута в эту ловушку. У Запада появилось экономическое оружие, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России", - резюмировал он.
Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯЗАПАД
 
 
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