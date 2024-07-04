https://1prime.ru/20240704/turtsiya-849727962.html

Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России

Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России - 04.07.2024, ПРАЙМ

Турецкий политик назвал главное оружие Запада против России

Запад обладает экономическим оружием, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:03+0300

2024-07-04T09:03+0300

2024-07-04T10:00+0300

экономика

россия

турция

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Запад обладает экономическим оружием, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений. "США с самого начала оказывали давление на Турцию, чтобы она ввела санкции против России, поскольку Турция является членом НАТО и уже много лет находится в западном лагере. Примером тому служит запрет платёжной системы "Мир" в Турции. Почти половину своих потребностей в энергоносителях, особенно в мазуте, Турция получает из России", - напомнил политик. По его словам, кризисы, с которыми столкнулась Турция и сокрушительные землетрясения 2023 года нанесли серьёзный удар по усилиям Анкары стать независимой от Запада. "Огромный дефицит международного платёжного баланса заставил Турцию вновь повернуться лицом к Западу в поисках свежих денег. После выборов в мае 2023 года правительство перешло к либеральной экономической политике в соответствии с атлантической системой. Центральный банк Турецкой Республики в течение 10 месяцев повысил процентную ставку с 8,5 до 50 %, чтобы привлечь "горячие деньги". За последние 2-3 месяца на рынки пришло около 50-70 миллиардов долларов "горячих денег". Они имеют свойство двигаться спекулятивно и нарушать рыночные балансы. Эти средства, принадлежащие лондонским и нью-йоркским ростовщикам, пришли в Турцию с большими ожиданиями прибыли на данный момент", - сказал политик. По словам Топкрулу, ещё одна особенность этих денег заключается в том, что в случае принятия решения, противоречащего целям США или НАТО, они очень быстро приходят в движение и нарушают рыночные балансы. "Таким образом, эти деньги готовы к использованию в политических целях. Это фактически ловушка, расставленная для Турции. Турецкая экономика оказалась втянута в эту ловушку. У Запада появилось экономическое оружие, чтобы заставить Турцию ввести санкции против России", - резюмировал он. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849721767.html

https://1prime.ru/20240704/torgovlya-849726930.html

турция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, запад