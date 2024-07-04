https://1prime.ru/20240704/turtsiya-849768810.html

Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин

Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ

Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин

Хорошо известно, кто мешает развитию отношений России и Турции, заявил российский президент Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:27+0300

2024-07-04T17:27+0300

2024-07-04T17:27+0300

политика

владимир путин

россия

турция

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Хорошо известно, кто мешает развитию отношений России и Турции, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства побеседовал с журналистами в рамках пресс-подхода в Астане."Кто нам мешает - хорошо известно, но политическая воля господина Эрдогана помогает", - сказал он.Путин третьего и четвертого июля находился в столице Казахстана, где принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент на полях ШОС провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://1prime.ru/20240703/turtsiya-849709949.html

турция

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владимир путин, россия, турция