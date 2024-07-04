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Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин
Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин
Хорошо известно, кто мешает развитию отношений России и Турции, заявил российский президент Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:27+0300
2024-07-04T17:27+0300
политика
владимир путин
россия
турция
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Хорошо известно, кто мешает развитию отношений России и Турции, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства побеседовал с журналистами в рамках пресс-подхода в Астане."Кто нам мешает - хорошо известно, но политическая воля господина Эрдогана помогает", - сказал он.Путин третьего и четвертого июля находился в столице Казахстана, где принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент на полях ШОС провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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владимир путин, россия, турция
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
17:27 04.07.2024
 
Хорошо известно, кто мешает России и Турции, заявил Путин

Путин об отношениях России и Турции: хорошо известно, кто нам мешает

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Хорошо известно, кто мешает развитию отношений России и Турции, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства побеседовал с журналистами в рамках пресс-подхода в Астане.
"Кто нам мешает - хорошо известно, но политическая воля господина Эрдогана помогает", - сказал он.
Путин третьего и четвертого июля находился в столице Казахстана, где принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент на полях ШОС провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России
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ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
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