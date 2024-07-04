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Не нефть и не газ. Слабое место Европы увидели все - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Не нефть и не газ. Слабое место Европы увидели все
Не нефть и не газ. Слабое место Европы увидели все - 04.07.2024, ПРАЙМ
Не нефть и не газ. Слабое место Европы увидели все
Рост населения Земли актуализирует проблему обеспечения его продовольствием, что в свою очередь делает этот рынок одним из приоритетных в современной глобальной | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T08:00+0300
2024-07-04T08:00+0300
мнения аналитиков
поставка удобрений
удобрения
импорт удобрений
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849701916.jpg?1720069202
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Рост населения Земли актуализирует проблему обеспечения его продовольствием, что в свою очередь делает этот рынок одним из приоритетных в современной глобальной экономике.Европа - один из старейших сельскохозяйственных регионов мира, поэтому почвы стран-членов ЕС в значительной степени истощены и без интенсивных сельскохозяйственных технологий вряд ли смогут давать высокие урожаи в долгосрочной перспективе. В то же время населения Европы растёт и уже превысило 600 млн человек, и все они нуждаются в продовольствии.Вариантов существенного повышения плодородия сельскохозяйственных земель стран-членов ЕС на самом деле не так уж и много. Первый - применение минеральных удобрений, в том числе калийных, фосфорных и других. Второй вариант заключается в переходе на генномодифицированные культуры, устойчивые к пестицидам, но не размножающиеся естественным путём и наносящие вред не только почвам, но и людям-потребителям.Применение минеральных удобрений подразумевает либо производство их в Евросоюзе, либо закупку в России, которая является самым близким партнёром Европы, располагающим самыми крупными в мире запасами сырья для производства удобрений, а также энергоресурсами для их производства.Отказавшись от дешёвого российского газа, европейские производители минеральных удобрений "выстрелили себе в ногу", потому что использование сжиженного газа или других энергоносителей делает нерентабельным не только производство удобрений, но и производство самой сельскохозяйственной продукции в странах Евросоюза. Таким образом, проблема обеспеченности стран Евросоюза российскими минеральными удобрениями напрямую связана с решением проблемы продовольственной безопасности стран ЕС. Именно это объясняет отсутствие санкций против производителей российских минеральных удобрений. Однако нужно учитывать, что европейский рынок очень привлекателен для транснациональных компаний, производящих как пестициды, так и геномодифицированные семена, это в первую очередь многоотраслевая транснациональная компания Monsanto и другие.Поэтому можно прогнозировать, что давление на страны ЕС со стороны транснационального капитала будет усиливаться, и европейские лидеры рано или поздно уступят давлению глобалистов, не обращая внимания на трагическое положение европейских фермеров.В 2002-м году было создано Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Эта организация приняла ряд законов в области регулирования ГМО, которые считаются одними из самых жёстких в мире в данной области. Тем не менее, в Европе выращивают ГМО-культуры и площадь их растёт. Например, Испания является крупнейшим производителем ГМО-кукурузы в Европе. 70% испанской кукурузы является генномодифицированной. Также генномодифицированная кукуруза производится в Чешской Республике, Словакии, Португалии, Румынии и Польше. Запрет на выращивание генномодифицированных культур ввели Франция, Германия, Австрия, Венгрия, Греция, Болгария и Люксембург.О заинтересованности американских транснациональных компаний в расширении присутствия на европейском рынке говорит тот факт, что компании Monsanto, Cargill и Dupont уже купили 17 млн га земель на Украине, что составляет 28% площади страны.Можно с уверенностью прогнозировать, что санкции в отношении российских производителей удобрений будут приняты. Для российских производителей это будет означать необходимость переориентации на рынок стран членов БРИКС. Транспортировка удобрений происходит, как правило, железнодорожным или морским путём, а вся необходимая инфраструктура создана и совершенствуется. От введения антироссийских санкций пострадают, главным образом, европейцы: как фермеры, так и потребители продовольственной продукции.Для российских производителей удобрений санкции будут означать рост издержек, связанных с изменением логистических цепочек, но только в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной российские производители минеральных удобрений только выиграют, поскольку спрос на эти удобрения со стороны Китая, Индии и других дружественных стран большой и в дальнейшем будет только расти.
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Светлана Сазанова
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, поставка удобрений, удобрения, импорт удобрений
Мнения аналитиков, поставка удобрений, удобрения, импорт удобрений
08:00 04.07.2024
 
Не нефть и не газ. Слабое место Европы увидели все

Экономист Сазанова: российские удобрения и ГМО - два способа накормить Европу

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Доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления, член Ассоциации Системная экономика Светлана Сазанова
Светлана Сазанова
Доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Рост населения Земли актуализирует проблему обеспечения его продовольствием, что в свою очередь делает этот рынок одним из приоритетных в современной глобальной экономике.
Европа - один из старейших сельскохозяйственных регионов мира, поэтому почвы стран-членов ЕС в значительной степени истощены и без интенсивных сельскохозяйственных технологий вряд ли смогут давать высокие урожаи в долгосрочной перспективе. В то же время населения Европы растёт и уже превысило 600 млн человек, и все они нуждаются в продовольствии.
Вариантов существенного повышения плодородия сельскохозяйственных земель стран-членов ЕС на самом деле не так уж и много. Первый - применение минеральных удобрений, в том числе калийных, фосфорных и других. Второй вариант заключается в переходе на генномодифицированные культуры, устойчивые к пестицидам, но не размножающиеся естественным путём и наносящие вред не только почвам, но и людям-потребителям.
Применение минеральных удобрений подразумевает либо производство их в Евросоюзе, либо закупку в России, которая является самым близким партнёром Европы, располагающим самыми крупными в мире запасами сырья для производства удобрений, а также энергоресурсами для их производства.
Отказавшись от дешёвого российского газа, европейские производители минеральных удобрений "выстрелили себе в ногу", потому что использование сжиженного газа или других энергоносителей делает нерентабельным не только производство удобрений, но и производство самой сельскохозяйственной продукции в странах Евросоюза. Таким образом, проблема обеспеченности стран Евросоюза российскими минеральными удобрениями напрямую связана с решением проблемы продовольственной безопасности стран ЕС. Именно это объясняет отсутствие санкций против производителей российских минеральных удобрений. Однако нужно учитывать, что европейский рынок очень привлекателен для транснациональных компаний, производящих как пестициды, так и геномодифицированные семена, это в первую очередь многоотраслевая транснациональная компания Monsanto и другие.
Поэтому можно прогнозировать, что давление на страны ЕС со стороны транснационального капитала будет усиливаться, и европейские лидеры рано или поздно уступят давлению глобалистов, не обращая внимания на трагическое положение европейских фермеров.
В 2002-м году было создано Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Эта организация приняла ряд законов в области регулирования ГМО, которые считаются одними из самых жёстких в мире в данной области. Тем не менее, в Европе выращивают ГМО-культуры и площадь их растёт. Например, Испания является крупнейшим производителем ГМО-кукурузы в Европе. 70% испанской кукурузы является генномодифицированной. Также генномодифицированная кукуруза производится в Чешской Республике, Словакии, Португалии, Румынии и Польше. Запрет на выращивание генномодифицированных культур ввели Франция, Германия, Австрия, Венгрия, Греция, Болгария и Люксембург.
О заинтересованности американских транснациональных компаний в расширении присутствия на европейском рынке говорит тот факт, что компании Monsanto, Cargill и Dupont уже купили 17 млн га земель на Украине, что составляет 28% площади страны.
Можно с уверенностью прогнозировать, что санкции в отношении российских производителей удобрений будут приняты. Для российских производителей это будет означать необходимость переориентации на рынок стран членов БРИКС. Транспортировка удобрений происходит, как правило, железнодорожным или морским путём, а вся необходимая инфраструктура создана и совершенствуется. От введения антироссийских санкций пострадают, главным образом, европейцы: как фермеры, так и потребители продовольственной продукции.
Для российских производителей удобрений санкции будут означать рост издержек, связанных с изменением логистических цепочек, но только в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной российские производители минеральных удобрений только выиграют, поскольку спрос на эти удобрения со стороны Китая, Индии и других дружественных стран большой и в дальнейшем будет только расти.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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