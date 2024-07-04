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В Минфине рассказали о взимании повышенного НДПИ на уголь - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Минфине рассказали о взимании повышенного НДПИ на уголь
В Минфине рассказали о взимании повышенного НДПИ на уголь - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о взимании повышенного НДПИ на уголь
Дополнительных налоговых изъятий из угольной отрасли в ближайшие годы не ожидается из-за низкой стоимости угля, отметил статс-секретарь - заместитель министра... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T20:54+0300
2024-07-04T20:54+0300
экономика
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Дополнительных налоговых изъятий из угольной отрасли в ближайшие годы не ожидается из-за низкой стоимости угля, отметил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Сегодня низкая фаза цикла, соответственно, сейчас цены на уголь достаточно низкие. При сегодняшних ценах на уголь и тех, которые прогнозируются на следующие годы, дополнительных изъятий из угольной отрасли в результате перехода на те формулы, которые здесь предусматриваются, не будет", — сказал Сазанов. "Более того, в отношении энергоугля, соответственно, НДПИ не будет повышаться в отношении тех поставок, которые идут на внутренний рынок", — добавил он. Сазанов подчеркнул, что никаких дополнительных индексаций тарифов ЖКХ в связи с НДПИ не будет. Комитет Госдумы по бюджету и налогам ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы одобрил поправки об изменении параметров расчета НДПИ на коксующийся и энергетический уголь. Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, для коксующегося и энергетического углей планировалось установить дополнительную надбавку к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Однако, как сообщил Минфин РФ, рентные налоги были скорректированы по результатам их дополнительного анализа совместно с бизнесом. Теперь предлагается повысить ценовой порог для энергетического угля со 100 долларов до 120 долларов за тонну, а для коксующегося - со 140 долларов до 167 долларов. Кроме того, предлагается учитывать цены в портах не только Дальнего Востока, но и Северо-Западного и Южного округов.
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россия, минфин, уголь, ндпи
Экономика, РОССИЯ, Минфин, уголь, НДПИ
20:54 04.07.2024
 
В Минфине рассказали о взимании повышенного НДПИ на уголь

Минфин: повышенный НДПИ на уголь не будет взиматься из-за низких цен

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Дополнительных налоговых изъятий из угольной отрасли в ближайшие годы не ожидается из-за низкой стоимости угля, отметил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Сегодня низкая фаза цикла, соответственно, сейчас цены на уголь достаточно низкие. При сегодняшних ценах на уголь и тех, которые прогнозируются на следующие годы, дополнительных изъятий из угольной отрасли в результате перехода на те формулы, которые здесь предусматриваются, не будет", — сказал Сазанов.
"Более того, в отношении энергоугля, соответственно, НДПИ не будет повышаться в отношении тех поставок, которые идут на внутренний рынок", — добавил он.
Сазанов подчеркнул, что никаких дополнительных индексаций тарифов ЖКХ в связи с НДПИ не будет.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы одобрил поправки об изменении параметров расчета НДПИ на коксующийся и энергетический уголь.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Минфин допустил введение мягкого регулирования для финансовых блогеров
18:45
Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, для коксующегося и энергетического углей планировалось установить дополнительную надбавку к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Однако, как сообщил Минфин РФ, рентные налоги были скорректированы по результатам их дополнительного анализа совместно с бизнесом.
Теперь предлагается повысить ценовой порог для энергетического угля со 100 долларов до 120 долларов за тонну, а для коксующегося - со 140 долларов до 167 долларов. Кроме того, предлагается учитывать цены в портах не только Дальнего Востока, но и Северо-Западного и Южного округов.
 
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