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Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине
Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине
Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:53+0300
2024-07-04T16:53+0300
спецоперация на украине
реджеп тайип эрдоган
си цзиньпин
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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Как сообщила канцелярия лидера страны, он посетил саммит ШОС в Астане, где, в том числе, пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечается, что стороны обсудили отношения между Турцией и Китаем, палестино-израильский конфликт, глобальные и региональные события. "Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной, и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого", - добавили в канцелярии.
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реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин
Спецоперация на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин
16:53 04.07.2024
 
Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине

Эрдоган заявил Си Цзиньпину об угрозе распространения конфликта на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщила канцелярия лидера страны, он посетил саммит ШОС в Астане, где, в том числе, пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отмечается, что стороны обсудили отношения между Турцией и Китаем, палестино-израильский конфликт, глобальные и региональные события.
"Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной, и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого", - добавили в канцелярии.
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Спецоперация на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганСи Цзиньпин
 
 
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