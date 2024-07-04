https://1prime.ru/20240704/ukraina-849766523.html
Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине
Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине
Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:53+0300
2024-07-04T16:53+0300
2024-07-04T16:53+0300
спецоперация на украине
реджеп тайип эрдоган
си цзиньпин
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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Как сообщила канцелярия лидера страны, он посетил саммит ШОС в Астане, где, в том числе, пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечается, что стороны обсудили отношения между Турцией и Китаем, палестино-израильский конфликт, глобальные и региональные события. "Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной, и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого", - добавили в канцелярии.
https://1prime.ru/20240704/nato-849757514.html
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реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин
Спецоперация на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин
Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине
Эрдоган заявил Си Цзиньпину об угрозе распространения конфликта на Украине
АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщила канцелярия лидера страны, он посетил саммит ШОС в Астане, где, в том числе, пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отмечается, что стороны обсудили отношения между Турцией и Китаем, палестино-израильский конфликт, глобальные и региональные события.
"Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной, и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого", - добавили в канцелярии.
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