https://1prime.ru/20240704/ukraina-849766523.html

Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине

Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган предупредил об угрозе распространения конфликта на Украине

Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:53+0300

2024-07-04T16:53+0300

2024-07-04T16:53+0300

спецоперация на украине

реджеп тайип эрдоган

си цзиньпин

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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Конфликт на Украине грозит перейти на глобальный уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Как сообщила канцелярия лидера страны, он посетил саммит ШОС в Астане, где, в том числе, пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечается, что стороны обсудили отношения между Турцией и Китаем, палестино-израильский конфликт, глобальные и региональные события. "Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной, и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого", - добавили в канцелярии.

https://1prime.ru/20240704/nato-849757514.html

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реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин