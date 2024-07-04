https://1prime.ru/20240704/ukraina-849766664.html

Эрдоган заявил о возможности остановить конфликт на Украине

Эрдоган заявил о возможности остановить конфликт на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган заявил о возможности остановить конфликт на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что украинский конфликт можно остановить при наличии мирной основы. Его слова приводит канцелярия турецкого... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:59+0300

2024-07-04T16:59+0300

2024-07-04T16:59+0300

спецоперация на украине

реджеп тайип эрдоган

александр лукашенко

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АНКАРА, 4 июл – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что украинский конфликт можно остановить при наличии мирной основы. Его слова приводит канцелярия турецкого лидера.Эрдоган 3 и 4 июля находится в Астане, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В рамках визита он, в том числе, побеседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающуюся войну между Украиной и Россией, и что он верит, что... (конфликт - ред.) можно остановить, если будет создана прочная мирная основа", - сообщили в канцелярии.Там добавили, что Эрдоган обещал продолжить прилагать усилия для достижения мира на Украине.

https://1prime.ru/20240703/turtsiya-849709949.html

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реджеп тайип эрдоган, александр лукашенко