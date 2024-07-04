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Путин счел бессмысленным обращаться к Раде Украины - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин счел бессмысленным обращаться к Раде Украины
Путин счел бессмысленным обращаться к Раде Украины - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин счел бессмысленным обращаться к Раде Украины
В условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно, считает президент РФ Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:10+0300
2024-07-04T17:14+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
верховная рада
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АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. В условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно, считает президент РФ Владимир Путин. "Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено вот этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал", — сказал Путин журналистам. Президент напомнил, что ранее Верховный суд Украины уже принял решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, а никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с украинской конституцией не существует. Он подчеркнул, что все полномочия по управлению страной должны перейти к Верховной Раде Украины, однако та эти полномочия не берет, что делает бессмысленным обращения к ней.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
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украина, владимир путин, верховная рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Верховная рада
17:10 04.07.2024 (обновлено: 17:14 04.07.2024)
 
Путин счел бессмысленным обращаться к Раде Украины

Путин: в условиях узурпации власти на Украине обращаться к Раде бессмысленно

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. В условиях узурпации власти на Украине киевским режимом обращаться к Верховной Раде бессмысленно, считает президент РФ Владимир Путин.
"Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено вот этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал", — сказал Путин журналистам.
Президент напомнил, что ранее Верховный суд Украины уже принял решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, а никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с украинской конституцией не существует.
Он подчеркнул, что все полномочия по управлению страной должны перейти к Верховной Раде Украины, однако та эти полномочия не берет, что делает бессмысленным обращения к ней.
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Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинВерховная рада
 
 
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