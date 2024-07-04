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На Западе задумались о предложениях РФ по Украине, заявил Песков
На Западе задумались о предложениях РФ по Украине, заявил Песков - 04.07.2024, ПРАЙМ
На Западе задумались о предложениях РФ по Украине, заявил Песков
Россия уверена, что на Западе наверняка кто-то задумался о предложениях по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T19:47+0300
2024-07-04T19:47+0300
2024-07-04T19:47+0300
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АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия уверена, что на Западе наверняка кто-то задумался о предложениях по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сказал журналистам, что российский план урегулирования по Украине зафиксирован, стал достоянием общественности всего мира, Западом он был отвергнут. "Мы считаем, что это не означает, что и в странах коллективного Запада, и в самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом. Мы уверены, что наверняка кто-то задумался", — сказал Песков.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
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россия, дмитрий песков, украина
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА
На Западе задумались о предложениях РФ по Украине, заявил Песков
Песков: Россия уверена, что на Западе кто-то задумался о предложениях по Украине
АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия уверена, что на Западе наверняка кто-то задумался о предложениях по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сказал журналистам, что российский план урегулирования по Украине зафиксирован, стал достоянием общественности всего мира, Западом он был отвергнут.
"Мы считаем, что это не означает, что и в странах коллективного Запада, и в самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом. Мы уверены, что наверняка кто-то задумался", — сказал Песков.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.