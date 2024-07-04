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"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
Поставка новых систем противовоздушной обороны Patriot в Украину не имеет смысла, поскольку Россия может уничтожить их так же, как и предыдущие системы, заявил... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T22:49+0300
2024-07-04T22:49+0300
2024-07-04T22:49+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Поставка новых систем противовоздушной обороны Patriot в Украину не имеет смысла, поскольку Россия может уничтожить их так же, как и предыдущие системы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works."Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?" — сказал он.По словам эксперта, даже если США предоставят Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО), это не сделает их неуязвимыми. Риттер отметил, что первые системы Patriot, которые были переданы Киеву, были интегрированы в уже существующую систему ПВО Украины. Однако сейчас этой системы больше нет.Ранее Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что широко разрекламированные системы противовоздушной обороны из США Patriot не помогут Украине против используемых российскими войсками корректируемых авиационных бомб (КАБ).
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Вооружения, УКРАИНА, Patriot, Владимир Зеленский
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
Риттер: Россия уничтожит новые ЗРК Patriot так же, как и старые
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ.
Поставка новых систем противовоздушной обороны Patriot в Украину не имеет смысла, поскольку Россия может уничтожить их так же, как и предыдущие системы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works
.
"Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?" — сказал он.
По словам эксперта, даже если США предоставят Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО), это не сделает их неуязвимыми. Риттер отметил, что первые системы Patriot, которые были переданы Киеву, были интегрированы в уже существующую систему ПВО Украины. Однако сейчас этой системы больше нет.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что широко разрекламированные системы противовоздушной обороны из США Patriot не помогут Украине против используемых российскими войсками корректируемых авиационных бомб (КАБ).
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