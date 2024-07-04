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РЖД планируют создать прозрачный туристический вагон

РЖД планируют создать прозрачный туристический вагон - 04.07.2024, ПРАЙМ

РЖД планируют создать прозрачный туристический вагон

Холдинг "Российские железные дороги" планирует создать новый прозрачный туристический вагон для перевозки пассажиров к декабрю 2025 года, сообщил в интервью... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:47+0300

2024-07-04T10:47+0300

2024-07-04T10:47+0300

россия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" планирует создать новый прозрачный туристический вагон для перевозки пассажиров к декабрю 2025 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор компании Олег Белозеров. "В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть, но это декабрь 2025 года. У нас очень красивая природа, и все задавали вопрос, когда же вы сделаете. Мы хотим в этой части сделать именно такой необычный подвижной состав", - сказал он. Белозеров уже упоминал о туристических вагонах со стеклянной крышей летом 2023 года. О готовности выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них еще в 2020 году говорил гендиректор российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд