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Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства
Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:14+0300
2024-07-04T17:14+0300
2024-07-04T17:16+0300
экономика
союзное государство
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к отечественным СМИ.Глава государства находится в Астане, где ранее принял участие в саммите ШОС.Путин выразил согласие с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что двум странам следует скрепить экономические отношения, а также финансо и валюту."В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - добавил российский лидер.Путин также указал, что союзное государство развивается. При этом, по его словам, на первом этапе нужно решать экономические вопросы, а не политические.
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союзное государство, владимир путин
Экономика, Союзное государство, Владимир Путин
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства
Путин: единая валюта в Союзном государстве возможна, но нужно созреть
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к отечественным СМИ.
Глава государства находится в Астане, где ранее принял участие в саммите ШОС.
Путин выразил согласие с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что двум странам следует скрепить экономические отношения, а также финансо и валюту.
"В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - добавил российский лидер.
Путин также указал, что союзное государство развивается. При этом, по его словам, на первом этапе нужно решать экономические вопросы, а не политические.
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