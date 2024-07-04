Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240704/valyuta-849767602.html
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства
Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:14+0300
2024-07-04T17:16+0300
экономика
союзное государство
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743868_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_b702234318bd0d8f96e609bb924d1be8.jpg
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к отечественным СМИ.Глава государства находится в Астане, где ранее принял участие в саммите ШОС.Путин выразил согласие с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что двум странам следует скрепить экономические отношения, а также финансо и валюту."В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - добавил российский лидер.Путин также указал, что союзное государство развивается. При этом, по его словам, на первом этапе нужно решать экономические вопросы, а не политические.
https://1prime.ru/20240704/briks-849731144.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743868_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_ad0fa63435bbfaee418d36a9a6694e63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
союзное государство, владимир путин
Экономика, Союзное государство, Владимир Путин
17:14 04.07.2024 (обновлено: 17:16 04.07.2024)
 
Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства

Путин: единая валюта в Союзном государстве возможна, но нужно созреть

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к отечественным СМИ.
Глава государства находится в Астане, где ранее принял участие в саммите ШОС.
Путин выразил согласие с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что двум странам следует скрепить экономические отношения, а также финансо и валюту.
"В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - добавил российский лидер.
Путин также указал, что союзное государство развивается. При этом, по его словам, на первом этапе нужно решать экономические вопросы, а не политические.
Рубли, газ и доллары - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага
10:08
 
ЭкономикаСоюзное государствоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала