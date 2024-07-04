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Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства

Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин оценил возможность единой валюты на пространстве Союзного государства

Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:14+0300

2024-07-04T17:14+0300

2024-07-04T17:16+0300

экономика

союзное государство

владимир путин

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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Создание единой валюты на пространстве Союзного государства возможно, но нужно созреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к отечественным СМИ.Глава государства находится в Астане, где ранее принял участие в саммите ШОС.Путин выразил согласие с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что двум странам следует скрепить экономические отношения, а также финансо и валюту."В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически", - добавил российский лидер.Путин также указал, что союзное государство развивается. При этом, по его словам, на первом этапе нужно решать экономические вопросы, а не политические.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

союзное государство, владимир путин