https://1prime.ru/20240704/vklady-849730436.html
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады - 04.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады
Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:51+0300
2024-07-04T09:51+0300
2024-07-04T09:51+0300
экономика
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс.Отмечается, что длинным вкладом в России будет считаться тот, что открывается на срок от 15 месяцев. Только в этом случае будет доступно право на льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).Так, по новым поправкам, если у гражданина есть долгосрочный вклад с начислением процентов в конце срока, то льготный налоговый вычет за этот вклад будет перенесен на следующий год, если доход за текущий год ниже пороговой суммы.Например, если гражданин открыл вклад на 1,5 года и получит проценты только в начале 2025 года, то льготный вычет за 2024 год может быть перенесен на доходы от этого вклада. Это применимо, если гражданин не имеет других вкладов или заработал по другим вкладам в этом году меньше пороговой суммы.Кроме того, проценты по вкладу должны выплачиваться в конце месяца. Эти изменения могут быть распространены на процентные доходы по вкладам, полученным уже в 2024 году.Ранее в этом году Минфин предложил изменить способ расчета налога на доходы с процентов по долгосрочным вкладам, чтобы снизить налоговую нагрузку на клиентов банков.
https://1prime.ru/20240620/stavki-849315076.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa4af2337163d6177614d16a64000a70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады
РБК: Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает
РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс.
Отмечается, что длинным вкладом в России будет считаться тот, что открывается на срок от 15 месяцев. Только в этом случае будет доступно право на льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Так, по новым поправкам, если у гражданина есть долгосрочный вклад с начислением процентов в конце срока, то льготный налоговый вычет за этот вклад будет перенесен на следующий год, если доход за текущий год ниже пороговой суммы.
Например, если гражданин открыл вклад на 1,5 года и получит проценты только в начале 2025 года, то льготный вычет за 2024 год может быть перенесен на доходы от этого вклада. Это применимо, если гражданин не имеет других вкладов или заработал по другим вкладам в этом году меньше пороговой суммы.
Кроме того, проценты по вкладу должны выплачиваться в конце месяца. Эти изменения могут быть распространены на процентные доходы по вкладам, полученным уже в 2024 году.
Ранее в этом году Минфин предложил изменить способ расчета налога на доходы с процентов по долгосрочным вкладам, чтобы снизить налоговую нагрузку на клиентов банков.
Они что-то знают: зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых