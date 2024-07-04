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СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады

СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады - 04.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады

Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:51+0300

2024-07-04T09:51+0300

2024-07-04T09:51+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс.Отмечается, что длинным вкладом в России будет считаться тот, что открывается на срок от 15 месяцев. Только в этом случае будет доступно право на льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).Так, по новым поправкам, если у гражданина есть долгосрочный вклад с начислением процентов в конце срока, то льготный налоговый вычет за этот вклад будет перенесен на следующий год, если доход за текущий год ниже пороговой суммы.Например, если гражданин открыл вклад на 1,5 года и получит проценты только в начале 2025 года, то льготный вычет за 2024 год может быть перенесен на доходы от этого вклада. Это применимо, если гражданин не имеет других вкладов или заработал по другим вкладам в этом году меньше пороговой суммы.Кроме того, проценты по вкладу должны выплачиваться в конце месяца. Эти изменения могут быть распространены на процентные доходы по вкладам, полученным уже в 2024 году.Ранее в этом году Минфин предложил изменить способ расчета налога на доходы с процентов по долгосрочным вкладам, чтобы снизить налоговую нагрузку на клиентов банков.

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россия, минфин