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СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады - 04.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады - 04.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады
Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:51+0300
2024-07-04T09:51+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс.Отмечается, что длинным вкладом в России будет считаться тот, что открывается на срок от 15 месяцев. Только в этом случае будет доступно право на льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).Так, по новым поправкам, если у гражданина есть долгосрочный вклад с начислением процентов в конце срока, то льготный налоговый вычет за этот вклад будет перенесен на следующий год, если доход за текущий год ниже пороговой суммы.Например, если гражданин открыл вклад на 1,5 года и получит проценты только в начале 2025 года, то льготный вычет за 2024 год может быть перенесен на доходы от этого вклада. Это применимо, если гражданин не имеет других вкладов или заработал по другим вкладам в этом году меньше пороговой суммы.Кроме того, проценты по вкладу должны выплачиваться в конце месяца. Эти изменения могут быть распространены на процентные доходы по вкладам, полученным уже в 2024 году.Ранее в этом году Минфин предложил изменить способ расчета налога на доходы с процентов по долгосрочным вкладам, чтобы снизить налоговую нагрузку на клиентов банков.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
09:51 04.07.2024
 
СМИ: Минфин определил параметры расчета налога на длинные вклады

РБК: Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Министерство финансов определилось с параметрами расчета налога на длинные вклады в России, сообщает РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс.
Отмечается, что длинным вкладом в России будет считаться тот, что открывается на срок от 15 месяцев. Только в этом случае будет доступно право на льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Так, по новым поправкам, если у гражданина есть долгосрочный вклад с начислением процентов в конце срока, то льготный налоговый вычет за этот вклад будет перенесен на следующий год, если доход за текущий год ниже пороговой суммы.
Например, если гражданин открыл вклад на 1,5 года и получит проценты только в начале 2025 года, то льготный вычет за 2024 год может быть перенесен на доходы от этого вклада. Это применимо, если гражданин не имеет других вкладов или заработал по другим вкладам в этом году меньше пороговой суммы.
Кроме того, проценты по вкладу должны выплачиваться в конце месяца. Эти изменения могут быть распространены на процентные доходы по вкладам, полученным уже в 2024 году.
Ранее в этом году Минфин предложил изменить способ расчета налога на доходы с процентов по долгосрочным вкладам, чтобы снизить налоговую нагрузку на клиентов банков.
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