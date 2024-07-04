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ВТБ обсуждает выкуп доли "Почты России" в "Почта банке" - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ВТБ обсуждает выкуп доли "Почты России" в "Почта банке"
ВТБ обсуждает выкуп доли "Почты России" в "Почта банке" - 04.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ обсуждает выкуп доли "Почты России" в "Почта банке"
ВТБ предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил РИА Новости первый зампред банка Дмитрий... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:52+0300
2024-07-04T17:52+0300
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. ВТБ предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. В "Почте России" подтвердили, что обсуждают с ВТБ данный вопрос. "Сейчас структура акционеров "Почта банка" такова: 49% - "Почта России", 49% - ВТБ и 2% у генерального директора, председателя правления "Почта банка". Мы действительно обсуждаем вариант интеграции "Почта банка" в состав ВТБ", - сказал он. "С точки зрения временного горизонта это явно после наших интеграций, которые уже находятся в завершающейся стадии: банка "Финансовая корпорация "Открытие", после интеграции БМ-банка, после интеграции РНКБ. Это сравнительно длинный горизонт: наши предложения это либо конец 2025-го, либо ранний 2026 год. Это достаточно длинный горизонт. На этот период и приходится потенциальный выкуп", - добавил Пьянов. "Почта России" подтвердила РИА Новости, что обсуждает с ВТБ данный вопрос и прорабатывает дальнейшую стратегию по этому проекту. "Финансовые услуги в любом случае будут доступны клиентам "Почты России" в не меньшем объеме, чем сейчас. Зачастую отделение почты – единственная точка доступа к платежам, кредитам и другим финтех-сервисам для жителей удаленных территорий, мы сохраним для граждан эту возможность и сделаем состав доступных финансовых сервисов более широким и эффективным", - добавили в пресс-службе компании.
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втб, почта банк
ВТБ, Почта банк
17:52 04.07.2024
 
ВТБ обсуждает выкуп доли "Почты России" в "Почта банке"

Пьянов: ВТБ обсуждает выкуп доли "Почты России" в "Почта банке"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. ВТБ предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. В "Почте России" подтвердили, что обсуждают с ВТБ данный вопрос.
"Сейчас структура акционеров "Почта банка" такова: 49% - "Почта России", 49% - ВТБ и 2% у генерального директора, председателя правления "Почта банка". Мы действительно обсуждаем вариант интеграции "Почта банка" в состав ВТБ", - сказал он.
"С точки зрения временного горизонта это явно после наших интеграций, которые уже находятся в завершающейся стадии: банка "Финансовая корпорация "Открытие", после интеграции БМ-банка, после интеграции РНКБ. Это сравнительно длинный горизонт: наши предложения это либо конец 2025-го, либо ранний 2026 год. Это достаточно длинный горизонт. На этот период и приходится потенциальный выкуп", - добавил Пьянов.
"Почта России" подтвердила РИА Новости, что обсуждает с ВТБ данный вопрос и прорабатывает дальнейшую стратегию по этому проекту. "Финансовые услуги в любом случае будут доступны клиентам "Почты России" в не меньшем объеме, чем сейчас. Зачастую отделение почты – единственная точка доступа к платежам, кредитам и другим финтех-сервисам для жителей удаленных территорий, мы сохраним для граждан эту возможность и сделаем состав доступных финансовых сервисов более широким и эффективным", - добавили в пресс-службе компании.
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