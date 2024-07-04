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Плохая погода тоже ее работа: французы высмеяли обвинения в адрес России
Плохая погода тоже ее работа: французы высмеяли обвинения в адрес России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Плохая погода тоже ее работа: французы высмеяли обвинения в адрес России
Автор статьи для французского журнала Le Figaro обвинил Россию во вмешательстве в выборы во Франции, читатели назвали это утверждение ложью. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:42+0300
2024-07-04T16:42+0300
2024-07-04T16:42+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Автор статьи для французского журнала Le Figaro обвинил Россию во вмешательстве в выборы во Франции, читатели назвали это утверждение ложью."Ну уж! Честно, бред какой-то", - отметил Comme ca en passant.Другие читатели также высмеяли статью, подчеркнув, что Макрон ничего из себя не представляет. Комментаторы с иронией писали, что президент Франции мог бы придумать что-то получше, а также предрекли вмешательство "инопланетян"."Фух, успокоили, а то я думала, что это попустительство, невыносимые задолженности, вызывающие в других странах насмешки непоследовательность Макронии, которая тихой сапой дестабилизировала Францию!" - сыронизировал anonyme."Черт знает что… Если погода плохая, это тоже из-за русских, видимо", - добавил philippeeee.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
Плохая погода тоже ее работа: французы высмеяли обвинения в адрес России
Читатели Le Figaro высмеяли обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Автор статьи для французского журнала Le Figaro
обвинил Россию во вмешательстве в выборы во Франции, читатели назвали это утверждение ложью.
"Ну уж! Честно, бред какой-то", - отметил Comme ca en passant.
Другие читатели также высмеяли статью, подчеркнув, что Макрон ничего из себя не представляет. Комментаторы с иронией писали, что президент Франции мог бы придумать что-то получше, а также предрекли вмешательство "инопланетян".
"Фух, успокоили, а то я думала, что это попустительство, невыносимые задолженности, вызывающие в других странах насмешки непоследовательность Макронии, которая тихой сапой дестабилизировала Францию!" - сыронизировал anonyme.
"Черт знает что… Если погода плохая, это тоже из-за русских, видимо", - добавил philippeeee.
Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства"