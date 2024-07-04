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"СберСтрахование" выплатило 630 млн руб пострадавшим от паводков
"СберСтрахование" выплатило 630 млн руб пострадавшим от паводков - 04.07.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование" выплатило 630 млн руб пострадавшим от паводков
"Сбербанк Страхование" выплатило 630 миллионов рублей владельцам жилья, пострадавшего от паводков в апреле этого года, говорится в сообщении компании. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:36+0300
2024-07-04T15:36+0300
2024-07-04T15:36+0300
паводок
выплаты
сбербанк
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" выплатило 630 миллионов рублей владельцам жилья, пострадавшего от паводков в апреле этого года, говорится в сообщении компании. "СберСтрахование" выплатило 630 миллионов рублей владельцам жилья, пострадавшего от паводков в апреле этого года. С заявлениями на выплату в компанию обратилось 2,1 тысячи человек. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России", - говорится в сообщении. Большая часть выплат, 57% от общего объема, произведена по полисам добровольного страхования жилья, 43% - по договорам ипотечного страхования. При этом сильнее всего вследствие паводков пострадали жители Оренбургской (56% от общего объема выплат) и Курганской (42%) областей. Также выплаты получили клиенты компании из Алтайского края, Тюменской, Челябинской и Омской областей. Отмечено, что всего с начала года "СберСтрахование" выплатило россиянам почти 800 миллионов рублей из-за повреждения жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Доля обращений от владельцев полисов добровольного страхования составила 61%, ипотечного страхования - 39%. Самые распространенные страховые случаи - паводки (79%), подтопления (10%) и сильный ветер (7%). "Сегодня в Оренбургской области, самом пострадавшем регионе, урегулировано уже 70% заявлений. В подобных ситуациях мы всегда вводим упрощенную процедуру урегулирования, чтобы людям не нужно было собирать множество документов, и, конечно, рассматриваем заявления в приоритетном порядке", - прокомментировал Вестеровский.
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паводок, выплаты, сбербанк
паводок, выплаты, Сбербанк
"СберСтрахование" выплатило 630 млн руб пострадавшим от паводков
"СберСтрахование" выплатило 630 млн рублей пострадавшим от апрельских паводков
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" выплатило 630 миллионов рублей владельцам жилья, пострадавшего от паводков в апреле этого года, говорится в сообщении компании.
"СберСтрахование" выплатило 630 миллионов рублей владельцам жилья, пострадавшего от паводков в апреле этого года. С заявлениями на выплату в компанию обратилось 2,1 тысячи человек. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России", - говорится в сообщении.
Большая часть выплат, 57% от общего объема, произведена по полисам добровольного страхования жилья, 43% - по договорам ипотечного страхования. При этом сильнее всего вследствие паводков пострадали жители Оренбургской (56% от общего объема выплат) и Курганской (42%) областей. Также выплаты получили клиенты компании из Алтайского края, Тюменской, Челябинской и Омской областей.
Паводок в Оренбурге стал самым многоводным за историю наблюдений
Отмечено, что всего с начала года "СберСтрахование" выплатило россиянам почти 800 миллионов рублей из-за повреждения жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Доля обращений от владельцев полисов добровольного страхования составила 61%, ипотечного страхования - 39%. Самые распространенные страховые случаи - паводки (79%), подтопления (10%) и сильный ветер (7%).
"Сегодня в Оренбургской области, самом пострадавшем регионе, урегулировано уже 70% заявлений. В подобных ситуациях мы всегда вводим упрощенную процедуру урегулирования, чтобы людям не нужно было собирать множество документов, и, конечно, рассматриваем заявления в приоритетном порядке", - прокомментировал Вестеровский.