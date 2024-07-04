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Чернышенко оценил трудоустройство выпускников инженерных специальностей
Чернышенко оценил трудоустройство выпускников инженерных специальностей - 04.07.2024, ПРАЙМ
Чернышенко оценил трудоустройство выпускников инженерных специальностей
Уровень трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к показателю в 100 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:14+0300
2024-07-04T13:14+0300
2024-07-04T13:36+0300
экономика
россия
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дмитрий чернышенко
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инженеры
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уровень трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к показателю в 100 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.По словам вице-премьера, за последние три года профессия инженера стала одной из самых востребованных на российском рынке труда."Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100 процентам, в настоящее время она достигла 97 процентов", — заметил он.Чернышенко резюмировал, что в перспективе в структуру каждого проекта национального технологического лидерства будет входить подготовка квалифицированных специалистов.
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Экономика, РОССИЯ, выпускники, Дмитрий Чернышенко, работа, Кадры, Инженеры
Чернышенко оценил трудоустройство выпускников инженерных специальностей
Чернышенко: доля трудоустройства выпускников-инженеров приближается к 100%
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уровень трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к показателю в 100 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По словам вице-премьера, за последние три года профессия инженера стала одной из самых востребованных на российском рынке труда.
"Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100 процентам, в настоящее время она достигла 97 процентов", — заметил он.
Чернышенко резюмировал, что в перспективе в структуру каждого проекта национального технологического лидерства будет входить подготовка квалифицированных специалистов.
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