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Чернышенко оценил трудоустройство выпускников инженерных специальностей

Чернышенко оценил трудоустройство выпускников инженерных специальностей - 04.07.2024, ПРАЙМ

Чернышенко оценил трудоустройство выпускников инженерных специальностей

Уровень трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к показателю в 100 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:14+0300

2024-07-04T13:14+0300

2024-07-04T13:36+0300

экономика

россия

выпускники

дмитрий чернышенко

работа

кадры

инженеры

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уровень трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к показателю в 100 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.По словам вице-премьера, за последние три года профессия инженера стала одной из самых востребованных на российском рынке труда."Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100 процентам, в настоящее время она достигла 97 процентов", — заметил он.Чернышенко резюмировал, что в перспективе в структуру каждого проекта национального технологического лидерства будет входить подготовка квалифицированных специалистов.

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россия, выпускники, дмитрий чернышенко, работа, кадры, инженеры