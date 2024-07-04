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Wildberries запустит платную подписку для покупателей - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Wildberries запустит платную подписку для покупателей
Wildberries запустит платную подписку для покупателей - 04.07.2024, ПРАЙМ
Wildberries запустит платную подписку для покупателей
Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ),... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:52+0300
2024-07-04T11:52+0300
wildberries
подписка
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ), сообщает компания. "Wildberries запустит подписку WB Клуб со специальными скидками для покупателей... Подписка WB Клуб откроет покупателям доступ к дополнительным скидкам на товары и полезным сервисам от Wildberries и ее партнеров. Также подписчики получат особый статус WB Клуба напротив своего имени", - говорится в сообщении. Уточняется, что приобрести подписку можно будет "уже в августе". Такая возможность появится у пользователей постепенно - сначала на сайте, а затем и в приложении. При этом первый месяц она будет стоить 1 рубль, а далее подписка на месяц обойдется в 199 рублей, на полгода - в 1069 рублей и на год - в 1899 рублей. В свою очередь в подписку войдут дополнительные скидки на товары, возможность "поменять ПВЗ для получения товара в течение первых 30 минут" и другие возможности. "В будущем у подписчиков WB Клуба будет еще больше преимуществ: подписка будет постоянно пополняться новыми сервисами для покупателей", - заключили в компании.
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wildberries, подписка
Wildberries, Подписка
11:52 04.07.2024
 
Wildberries запустит платную подписку для покупателей

Wildberries в августе запустит платную подписку для покупателей

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ), сообщает компания.
"Wildberries запустит подписку WB Клуб со специальными скидками для покупателей... Подписка WB Клуб откроет покупателям доступ к дополнительным скидкам на товары и полезным сервисам от Wildberries и ее партнеров. Также подписчики получат особый статус WB Клуба напротив своего имени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приобрести подписку можно будет "уже в августе". Такая возможность появится у пользователей постепенно - сначала на сайте, а затем и в приложении. При этом первый месяц она будет стоить 1 рубль, а далее подписка на месяц обойдется в 199 рублей, на полгода - в 1069 рублей и на год - в 1899 рублей.
В свою очередь в подписку войдут дополнительные скидки на товары, возможность "поменять ПВЗ для получения товара в течение первых 30 минут" и другие возможности.
"В будущем у подписчиков WB Клуба будет еще больше преимуществ: подписка будет постоянно пополняться новыми сервисами для покупателей", - заключили в компании.
 
WildberriesПодписка
 
 
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