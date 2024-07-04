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Wildberries запустит платную подписку для покупателей

Wildberries запустит платную подписку для покупателей - 04.07.2024, ПРАЙМ

Wildberries запустит платную подписку для покупателей

Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ),... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:52+0300

2024-07-04T11:52+0300

2024-07-04T11:52+0300

wildberries

подписка

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ), сообщает компания. "Wildberries запустит подписку WB Клуб со специальными скидками для покупателей... Подписка WB Клуб откроет покупателям доступ к дополнительным скидкам на товары и полезным сервисам от Wildberries и ее партнеров. Также подписчики получат особый статус WB Клуба напротив своего имени", - говорится в сообщении. Уточняется, что приобрести подписку можно будет "уже в августе". Такая возможность появится у пользователей постепенно - сначала на сайте, а затем и в приложении. При этом первый месяц она будет стоить 1 рубль, а далее подписка на месяц обойдется в 199 рублей, на полгода - в 1069 рублей и на год - в 1899 рублей. В свою очередь в подписку войдут дополнительные скидки на товары, возможность "поменять ПВЗ для получения товара в течение первых 30 минут" и другие возможности. "В будущем у подписчиков WB Клуба будет еще больше преимуществ: подписка будет постоянно пополняться новыми сервисами для покупателей", - заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, подписка