https://1prime.ru/20240704/wildberries-849739555.html
Wildberries запустит платную подписку для покупателей
Wildberries запустит платную подписку для покупателей - 04.07.2024, ПРАЙМ
Wildberries запустит платную подписку для покупателей
Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ),... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:52+0300
2024-07-04T11:52+0300
2024-07-04T11:52+0300
wildberries
подписка
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fa20af61aabd42ec73208ee8e77180a.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ), сообщает компания. "Wildberries запустит подписку WB Клуб со специальными скидками для покупателей... Подписка WB Клуб откроет покупателям доступ к дополнительным скидкам на товары и полезным сервисам от Wildberries и ее партнеров. Также подписчики получат особый статус WB Клуба напротив своего имени", - говорится в сообщении. Уточняется, что приобрести подписку можно будет "уже в августе". Такая возможность появится у пользователей постепенно - сначала на сайте, а затем и в приложении. При этом первый месяц она будет стоить 1 рубль, а далее подписка на месяц обойдется в 199 рублей, на полгода - в 1069 рублей и на год - в 1899 рублей. В свою очередь в подписку войдут дополнительные скидки на товары, возможность "поменять ПВЗ для получения товара в течение первых 30 минут" и другие возможности. "В будущем у подписчиков WB Клуба будет еще больше преимуществ: подписка будет постоянно пополняться новыми сервисами для покупателей", - заключили в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_590a6a5fb6a5d7e292a8a5a459e1f5b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, подписка
Wildberries запустит платную подписку для покупателей
Wildberries в августе запустит платную подписку для покупателей
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Wildberries в августе запустит платную подписку "WB Клуб" для покупателей, содержащую в себе спецпредложения, в том числе смену пункта выдачи заказа (ПВЗ), сообщает компания.
"Wildberries запустит подписку WB Клуб со специальными скидками для покупателей... Подписка WB Клуб откроет покупателям доступ к дополнительным скидкам на товары и полезным сервисам от Wildberries и ее партнеров. Также подписчики получат особый статус WB Клуба напротив своего имени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приобрести подписку можно будет "уже в августе". Такая возможность появится у пользователей постепенно - сначала на сайте, а затем и в приложении. При этом первый месяц она будет стоить 1 рубль, а далее подписка на месяц обойдется в 199 рублей, на полгода - в 1069 рублей и на год - в 1899 рублей.
В свою очередь в подписку войдут дополнительные скидки на товары, возможность "поменять ПВЗ для получения товара в течение первых 30 минут" и другие возможности.
"В будущем у подписчиков WB Клуба будет еще больше преимуществ: подписка будет постоянно пополняться новыми сервисами для покупателей", - заключили в компании.