https://1prime.ru/20240704/yuan-849751059.html

В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже

В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже

Банк России не видит оснований для прекращения торгов с юанем на Московской бирже, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:07+0300

2024-07-04T14:07+0300

2024-07-04T14:22+0300

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юань

банк россии

мосбиржа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для прекращения торгов с юанем на Московской бирже, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Юань будет торговаться на Московской бирже. Пока мы не видим оснований (для прекращения торгов - ред.)", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, отвечая на соответствующий вопрос. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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