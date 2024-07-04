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В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже
В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже
Банк России не видит оснований для прекращения торгов с юанем на Московской бирже, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:07+0300
2024-07-04T14:07+0300
2024-07-04T14:22+0300
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для прекращения торгов с юанем на Московской бирже, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Юань будет торговаться на Московской бирже. Пока мы не видим оснований (для прекращения торгов - ред.)", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, отвечая на соответствующий вопрос. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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россия, юань, мосбиржа
РОССИЯ, юань, Банк России, Мосбиржа
В Центробанке оценили вероятность прекращения торговли юанем на Мосбирже
Центробанк не видит оснований для прекращения торговли юанем на Московской бирже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для прекращения торгов с юанем на Московской бирже, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Юань будет торговаться на Московской бирже. Пока мы не видим оснований (для прекращения торгов - ред.)", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.
Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 12 рублей