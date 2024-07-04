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Раскрыто, как заставить российских "удаленщиков" вернуться в офис - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как заставить российских "удаленщиков" вернуться в офис
Раскрыто, как заставить российских "удаленщиков" вернуться в офис - 04.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как заставить российских "удаленщиков" вернуться в офис
Почти 40% россиян, которые работают в формате удаленной работы, готовы вернуться в офис при повышении зарплаты, подсчитали для РИА Новости "Контур.Толк"... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T06:10+0300
2024-07-04T06:10+0300
россия
удаленная работа
зарплата
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Почти 40% россиян, которые работают в формате удаленной работы, готовы вернуться в офис при повышении зарплаты, подсчитали для РИА Новости "Контур.Толк" совместно с "Работой.ру". "Те, кто работает удаленно, рассказали о готовности вернуться в офис - для большинства главный стимул - увеличение зарплаты (37%). Еще треть откажется от работы из дома, если получит оффер в компанию мечты. Каждый четвертый готов посещать офис вместе с коллегами (23%)", - говорится в отчете по результатам исследования. В нем приняли участие 3,5 тысячи человек, из которых 13% работают удаленно. Респондентов также мотивируют условия работы: спортзал, библиотека и бесплатная еда (17%). Еще 16% опрошенных отметили, что вернутся в офис, если переедут или смогут брать с собой на работу домашних животных. Кроме того, опрошенные рассказали об эмоциональном состоянии на удаленке: 8% респондентов постоянно испытывают ощущение оторванности от коллектива, 19% переживают такие эмоции время от времени. В целом россияне чувствуют себя хорошо: 73% не сталкиваются с подобными переживаниями. Чтобы справиться с ощущением оторванности, 46% респондентов по возможности посещают офис, 25% - участвуют в корпоративных мероприятиях. Как уточнил руководитель проекта "Контур.Толк" Павел Скрипниченко, 15% проводят онлайн-встречи с коллегами несколько раз в неделю, 14% созваниваются каждый день. Треть опрошенных общаются лично, а 16% - только письменно.
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5
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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192
40
россия, удаленная работа, зарплата
РОССИЯ, удаленная работа, зарплата
06:10 04.07.2024
 
Раскрыто, как заставить российских "удаленщиков" вернуться в офис

"Контур.Толк": почти 40% "удаленщиков" вернутся в офис при повышении зарплаты

© Unsplash/Shamin HakyПрограммирование, кибербезопасность
Программирование, кибербезопасность
© Unsplash/Shamin Haky
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Почти 40% россиян, которые работают в формате удаленной работы, готовы вернуться в офис при повышении зарплаты, подсчитали для РИА Новости "Контур.Толк" совместно с "Работой.ру".
"Те, кто работает удаленно, рассказали о готовности вернуться в офис - для большинства главный стимул - увеличение зарплаты (37%). Еще треть откажется от работы из дома, если получит оффер в компанию мечты. Каждый четвертый готов посещать офис вместе с коллегами (23%)", - говорится в отчете по результатам исследования. В нем приняли участие 3,5 тысячи человек, из которых 13% работают удаленно.
Респондентов также мотивируют условия работы: спортзал, библиотека и бесплатная еда (17%). Еще 16% опрошенных отметили, что вернутся в офис, если переедут или смогут брать с собой на работу домашних животных.
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Кроме того, опрошенные рассказали об эмоциональном состоянии на удаленке: 8% респондентов постоянно испытывают ощущение оторванности от коллектива, 19% переживают такие эмоции время от времени. В целом россияне чувствуют себя хорошо: 73% не сталкиваются с подобными переживаниями.
Чтобы справиться с ощущением оторванности, 46% респондентов по возможности посещают офис, 25% - участвуют в корпоративных мероприятиях.
Как уточнил руководитель проекта "Контур.Толк" Павел Скрипниченко, 15% проводят онлайн-встречи с коллегами несколько раз в неделю, 14% созваниваются каждый день. Треть опрошенных общаются лично, а 16% - только письменно.
 
РОССИЯудаленная работазарплата
 
 
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