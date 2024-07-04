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ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России
ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России - 04.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России
Темпы роста зарплат в России в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:04+0300
2024-07-04T12:27+0300
банк россии
зарплата
реальные зарплаты
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Темпы роста зарплат в России в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Скорее всего, надо ожидать, что темпы роста зарплат в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие", - сказал Заботкин.Он также отметил, что о падении доходов населения речи не идет. "Речь идет о более умеренных темпах роста зарплат в будущем... В конечном счёте компании не могут бесконечно увеличивать зарплаты темпами выше роста производительности труда", - подчеркнул он.
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зарплата, реальные зарплаты, россия
Банк России, зарплата, реальные зарплаты, РОССИЯ
12:04 04.07.2024 (обновлено: 12:27 04.07.2024)
 
ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России

Заботкин: ЦБ предрек замедление роста реальных зарплат в РФ в ближайшие кварталы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Темпы роста зарплат в России в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Скорее всего, надо ожидать, что темпы роста зарплат в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие", - сказал Заботкин.
Он также отметил, что о падении доходов населения речи не идет. "Речь идет о более умеренных темпах роста зарплат в будущем... В конечном счёте компании не могут бесконечно увеличивать зарплаты темпами выше роста производительности труда", - подчеркнул он.
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