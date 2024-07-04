https://1prime.ru/20240704/zarplata-849740346.html

ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России

ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ спрогнозировал замедление роста реальных зарплат в России

Темпы роста зарплат в России в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:04+0300

2024-07-04T12:04+0300

2024-07-04T12:27+0300

банк россии

зарплата

реальные зарплаты

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82884/09/828840929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_228096c6047bf9e0f1a54b5bdac03619.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Темпы роста зарплат в России в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Скорее всего, надо ожидать, что темпы роста зарплат в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие", - сказал Заботкин.Он также отметил, что о падении доходов населения речи не идет. "Речь идет о более умеренных темпах роста зарплат в будущем... В конечном счёте компании не могут бесконечно увеличивать зарплаты темпами выше роста производительности труда", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849634475.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зарплата, реальные зарплаты, россия