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Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене

Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене - 04.07.2024, ПРАЙМ

Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене

Адвокат бывшего командующего 58-й армией России генерала Ивана Попова подал заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о госизмене в отношении... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:38+0300

2024-07-04T10:38+0300

2024-07-04T10:38+0300

россия

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ск

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Адвокат бывшего командующего 58-й армией России генерала Ивана Попова подал заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц."Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — рассказал РИА Новости адвокат Попова.Отмечается, что ранее генерал был объявлен в международный розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Кроме того, украинская сторона обвинила его в "ведении агрессивных военных действий" на Украине.По версии следствия, Попов замешан в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на общую сумму более 130 миллионов рублей. Этот материал предназначался для постройки инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. Попов отрицает обвинения и утверждает, что занимался строительством оборонительных сооружений, которые имели большое значение в ходе военных действий.

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