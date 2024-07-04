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Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене
Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене - 04.07.2024, ПРАЙМ
Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене
Адвокат бывшего командующего 58-й армией России генерала Ивана Попова подал заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о госизмене в отношении... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:38+0300
2024-07-04T10:38+0300
россия
суд
ск
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Адвокат бывшего командующего 58-й армией России генерала Ивана Попова подал заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц."Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — рассказал РИА Новости адвокат Попова.Отмечается, что ранее генерал был объявлен в международный розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Кроме того, украинская сторона обвинила его в "ведении агрессивных военных действий" на Украине.По версии следствия, Попов замешан в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на общую сумму более 130 миллионов рублей. Этот материал предназначался для постройки инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. Попов отрицает обвинения и утверждает, что занимался строительством оборонительных сооружений, которые имели большое значение в ходе военных действий.
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россия, суд, ск
РОССИЯ, суд, СК
10:38 04.07.2024
 
Защита генерала Попова попросила СК возбудить дело о госизмене

Защита Попова просит СК возбудить дело о госизмене из-за дела на него на Украине

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Адвокат бывшего командующего 58-й армией России генерала Ивана Попова подал заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц.
"Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — рассказал РИА Новости адвокат Попова.
Отмечается, что ранее генерал был объявлен в международный розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Кроме того, украинская сторона обвинила его в "ведении агрессивных военных действий" на Украине.
По версии следствия, Попов замешан в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на общую сумму более 130 миллионов рублей. Этот материал предназначался для постройки инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. Попов отрицает обвинения и утверждает, что занимался строительством оборонительных сооружений, которые имели большое значение в ходе военных действий.
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