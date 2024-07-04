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Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве - 04.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
Владимир Зеленский сорвал интервью с Такером Карлсоном, публично оскорбив американского журналиста, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T21:17+0300
2024-07-04T21:17+0300
политика
украина
владимир зеленский
такер карлсон
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сорвал интервью с Такером Карлсоном, публично оскорбив американского журналиста, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.Накануне Карлсон объявил в соцсети X о том, что может появиться интервью с Зеленским. Он рассказал, что два года пытался получить согласие от главы киевского режима на это интервью. В тот же день пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Такера Карлсона "нет в графике" президента Украины."Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря &lt;…&gt;. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.Аналитик пояснил, что слова Карлсона указывают на то, что он получил согласие от властей Киева. Соскин отметил, что заявление Никифорова свидетельствует о срыве договоренностей.По мнению аналитика, публичное оскорбление может привести к расследованию журналистом в отношении Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.
https://1prime.ru/20240704/karlson-849725763.html
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украина, владимир зеленский, такер карлсон
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
21:17 04.07.2024
 
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве

Соскин: Зеленский оскорбил Такера Карлсона, сорвав интервью

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сорвал интервью с Такером Карлсоном, публично оскорбив американского журналиста, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
Накануне Карлсон объявил в соцсети X о том, что может появиться интервью с Зеленским. Он рассказал, что два года пытался получить согласие от главы киевского режима на это интервью. В тот же день пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Такера Карлсона "нет в графике" президента Украины.
"Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.
Аналитик пояснил, что слова Карлсона указывают на то, что он получил согласие от властей Киева. Соскин отметил, что заявление Никифорова свидетельствует о срыве договоренностей.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
05:57
По мнению аналитика, публичное оскорбление может привести к расследованию журналистом в отношении Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
 
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