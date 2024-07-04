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Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве - 04.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
Владимир Зеленский сорвал интервью с Такером Карлсоном, публично оскорбив американского журналиста, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T21:17+0300
2024-07-04T21:17+0300
2024-07-04T21:17+0300
политика
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сорвал интервью с Такером Карлсоном, публично оскорбив американского журналиста, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.Накануне Карлсон объявил в соцсети X о том, что может появиться интервью с Зеленским. Он рассказал, что два года пытался получить согласие от главы киевского режима на это интервью. В тот же день пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Такера Карлсона "нет в графике" президента Украины."Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.Аналитик пояснил, что слова Карлсона указывают на то, что он получил согласие от властей Киева. Соскин отметил, что заявление Никифорова свидетельствует о срыве договоренностей.По мнению аналитика, публичное оскорбление может привести к расследованию журналистом в отношении Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.
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украина, владимир зеленский, такер карлсон
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
Соскин: Зеленский оскорбил Такера Карлсона, сорвав интервью
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский сорвал интервью с Такером Карлсоном, публично оскорбив американского журналиста, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube
.
Накануне Карлсон объявил в соцсети X о том, что может появиться интервью с Зеленским. Он рассказал, что два года пытался получить согласие от главы киевского режима на это интервью. В тот же день пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Такера Карлсона "нет в графике" президента Украины.
"Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.
Аналитик пояснил, что слова Карлсона указывают на то, что он получил согласие от властей Киева. Соскин отметил, что заявление Никифорова свидетельствует о срыве договоренностей.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
По мнению аналитика, публичное оскорбление может привести к расследованию журналистом в отношении Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.