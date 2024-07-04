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Банк России сможет получать госземли в постоянное пользование

Банк России сможет получать госземли в постоянное пользование - 04.07.2024, ПРАЙМ

Банк России сможет получать госземли в постоянное пользование

Госдума приняла законопроект, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:57+0300

2024-07-04T13:57+0300

2024-07-04T13:57+0300

банк россии

госдума

предоставление госземель

госземли

россия

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла законопроект, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.Сейчас такие земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование лишь: органам госвласти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.Закон включает в этот перечень и ЦБ. Соответствующее изменение вносится в Земельный кодекс.Помимо этого, в кодекс вносится и ряд изменений, связанных с комплексной застройкой территорий. "Органы власти смогут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки с учетом особенностей, предусмотренных законодательством на момент заключения договоров о развитии застроенной территории и иных договоров, которые в настоящий момент преобразованы в единый механизм комплексного освоения территории", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов."Соглашения о комплексном развитии территорий, в том числе для осуществления жилищного строительства - достаточно новый инструмент. Но он может быть полезен при решении проблем обеспечения новой жилплощадью жителей аварийного жилья и создания социальной инфраструктуры", - полагает депутат.Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20240607/zemli-848977144.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, госдума, предоставление госземель, госземли, россия