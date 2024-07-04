https://1prime.ru/20240704/zemli-849748455.html
Банк России сможет получать госземли в постоянное пользование
Банк России сможет получать госземли в постоянное пользование - 04.07.2024, ПРАЙМ
Банк России сможет получать госземли в постоянное пользование
Госдума приняла законопроект, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:57+0300
2024-07-04T13:57+0300
2024-07-04T13:57+0300
банк россии
госдума
предоставление госземель
госземли
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла законопроект, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.Сейчас такие земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование лишь: органам госвласти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.Закон включает в этот перечень и ЦБ. Соответствующее изменение вносится в Земельный кодекс.Помимо этого, в кодекс вносится и ряд изменений, связанных с комплексной застройкой территорий. "Органы власти смогут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки с учетом особенностей, предусмотренных законодательством на момент заключения договоров о развитии застроенной территории и иных договоров, которые в настоящий момент преобразованы в единый механизм комплексного освоения территории", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов."Соглашения о комплексном развитии территорий, в том числе для осуществления жилищного строительства - достаточно новый инструмент. Но он может быть полезен при решении проблем обеспечения новой жилплощадью жителей аварийного жилья и создания социальной инфраструктуры", - полагает депутат.Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/20240607/zemli-848977144.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, госдума, предоставление госземель, госземли, россия
Банк России, Госдума, предоставление госземель, госземли, РОССИЯ
Банк России сможет получать госземли в постоянное пользование
ГД дала возможность передачи Банку России госземель в постоянное пользование
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла законопроект, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Сейчас такие земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование лишь: органам госвласти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.
Закон включает в этот перечень и ЦБ. Соответствующее изменение вносится в Земельный кодекс.
Помимо этого, в кодекс вносится и ряд изменений, связанных с комплексной застройкой территорий. "Органы власти смогут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки с учетом особенностей, предусмотренных законодательством на момент заключения договоров о развитии застроенной территории и иных договоров, которые в настоящий момент преобразованы в единый механизм комплексного освоения территории", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
"Соглашения о комплексном развитии территорий, в том числе для осуществления жилищного строительства - достаточно новый инструмент. Но он может быть полезен при решении проблем обеспечения новой жилплощадью жителей аварийного жилья и создания социальной инфраструктуры", - полагает депутат.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Путин назвал решение для неэффективно используемой земли